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Rektör Ünal’a ’lise fotoğrafı’ sürprizi
SAMSUN FATSA İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. YAVUZ ÜNAL’A LİSE FOTOĞRAFINI HEDİYE ETTİ.
SAMSUN 06.11.2020, 11:30
Fatsa İmam Hatipliler Derneği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a lise fotoğrafını hediye etti.
Fatsa İmam Hatipliler Derneği Başkanı Necmettin Genç ve yönetim kurulu üyeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Genç, Rektör Ünal ve OMÜ ailesine başarı dileklerini iletti.
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın lise döneminde çekilen fotoğrafının takdim edilmesiyle ziyaret son buldu. Rektör Ünal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkürlerini sundu.