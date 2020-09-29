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Rektör Ünal TEKNOFEST’te ödül kazanan ’Atakuş İHA Takımı’nı tebrik etti

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. YAVUZ ÜNAL, TEKNOFEST 2020’DE ULUSLARARASI İHA YARIŞMASI’NDA ÖDÜL KAZANAN ATAKUŞ İHA TAKIMINI MAKAMINDA AĞIRLAYARAK TEBRİK ETTİ.

SAMSUN 29.09.2020, 18:15
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Rektör Ünal TEKNOFEST’te ödül kazanan ’Atakuş İHA Takımı’nı tebrik etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, TEKNOFEST 2020’de Uluslararası İHA Yarışması’nda ödül kazanan Atakuş İHA Takımı’nı makamında ağırlayarak tebrik etti.

Akademik danışmanlığını OMÜ Mühendislik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi İdris Sancaktar yaptığı Atakuş İHA Takımı, TEKNOFEST 2020’de ‘Döner Kanat İHA’ kategorisinde ‘Yerli Yazılım Ödülü’ne layık görülmüştü. Atakuş İHA Takımı; Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyan Deniz Can Aykurt, Hazal Kara, Hüseyin Can Küçüksezer, Mehmet Kaan Yılmaz ve Yusuf Dizdar adlı öğrenciler tarafından kuruldu.

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