Rektör Ünal: “TEKNOFEST büyük bir fırsat”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, gençlerin üretkenliklerini ve tasarımlarını sergilemek için TEKNOFEST’in büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Ankara’da temaslarda bulunan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu ile buluştu. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü makamındaki ziyarette Rektör Ünal, 2022 yılında Samsun’da organize edilmesi planlanan TEKNOFEST hakkında Genel Müdür Dr. Topoğlu ile istişarede bulundu. Ziyarette ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve OMÜ arasında gerçekleştirilecek proje ve çalışmalar ele alınarak bu yöndeki fikir ve öneriler paylaşıldı.

Görüşmede Samsun’da gelecek yıl düzenlenecek TEKNOFEST’in kente ve bölgeye büyük katkılar sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Rektör Ünal, gençlerin üretkenliklerini ve tasarımlarını sergilemek için TEKNOFEST’in büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu da TEKNOFEST 2022’nin, Millî Mücadele’nin simge şehri Samsun’da gerçekleştirilecek olmasının kente yakışacağını ve kentin bu organizasyonu hak ettiğini belirterek nazik ziyaretten dolayı konuğu Rektör Ünal’a şükranlarını sundu.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.