Rektör Ünal: “OMÜ’yü Türkiye sıralamasında ilk 10’a yerleştirmek arzundayız”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ’yü Türkiye sıralamasında ilk 10’a yerleştirmek arzusunda olduklarını söyledi.

OMÜ, 2022-2023 akademik yılı, yapılan törenle açıldı. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, açılış töreninde yaptığı konuşmada OMÜ’nün hedeflerini açıklayarak, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

“OMÜ’yü Türkiye sıralamasında ilk 10’a yerleştirmek arzundayız”

Türkiye sıralamasında OMÜ’yü daha da üst sıralara yükseltmek istediklerini ifade eden Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bu eğitim yılının yeni başarı hikâyeleri yazmamıza fırsatlar oluşturmasını diliyorum. Değişen dünyada değiştiren olabilmek için mevcut durumun analizi, gelecekle alakalı da perspektif ve strateji oluşturmamız gerekiyor. Önümüze koyduğumuz bazı hedefler var. Bunların başında OMÜ olarak University Ranking by Academic Performance (URAP) verilerine göre sıralamamızı 2 basamak daha yükselterek üniversiteler sıralamasında kararlı ilerleyişini sürdürdük. 2020 yılında üniversiteler sıralamasında 31’inci sırada olan OMÜ, 2021 yılında 28’inci sıraya ve 2022 yılında 250 puanlık bir artışla 26’ncı sıraya yerleşti. Ama hedefimiz OMÜ’yü Türkiye sıralamasında ilk 10’a yerleştirmek arzusundayız” dedi.

“Yeşil ve çevreci üniversite için kampüsle alakalı çalışmalar yaptık”

Bölgenin kalkınmasına, uluslararası rekabet gücüne destek sağlayan, mezunu aranan bir üniversite inşa etme hayali içerisinde olduklarını belirten Yavuz Ünal, “Kısa bir süre içinde yeşil ve çevreci üniversite için kampüsle alakalı bir takım çalışmalar yaptık. Kampüsümüzün karbon ayak izini çıkardık ve kampüsteki karbon ayak izini düşürmek üzere bir stratejik plan hazırladık. Bunun ulaşımdan tüketime varıncaya kadar tüketme kültürünü biçimlendirecek kadar stratejik planın içine de yerleştirdik. Bir diğeri ise kampüste doğal hayatın tekrar geri kazanılması ve doğal yaşamın korunması için sülün ve keklik salımı gerçekleştirdik. Bunlar bizim farkındalık kazanmamız için önemliydi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda OMÜ ev sahipliğinde ve 6 üniversitenin paydaşlığında düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’nı (OKAF) düzenledik. Önemli organizasyonda sıkı bir çalışma temposuna girdik. Üniversite öğrencileri başta olmak üzere gençlerin kamu sektöründen farklı kurumlar ve özel sektörden yüzlerce firmayla iletişim kurarak kariyer fırsatlarına yön vermelerini sağladık. Daha sonra TEKNOFEST Karadeniz paydaş üniversite olarak yer aldığımız ve bölgede ilk defa yapılan bir etkinlik oldu. Teknoloji festivali olarak nitelendirdiğimiz devasa organizasyonda Üniversitemizi ulusal ölçekte tanıtma fırsatı bulduk. Üniversite olarak 17 ödül kazanarak büyük başarıya imza attık. Son olarak ise FISU (International University Sports Federation) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası (World Cup Combat Sports) maçları OMÜ ev sahipliğinde gerçekleşerek kentimizin spor kimliğinin gelişmesine katkıda bulunduk” diye konuştu.

“OMÜ’yü araştırma üniversitesi yapma hedefindeyiz”

2021 yılında OMÜ’nün Türkiye’deki girişimci üniversitelerin arasında yer aldığını belirten Rektör Ünal, “Burada hedef 50 üniversiteden biri olmak değil de 50 üniversitenin en iyisi olmak hayalindeyiz. Ayrıca 2023 yılı içerisinde OMÜ’yü araştırma üniversitesi yapma hedefi için yoğun çalışıyoruz. Uluslararasılaşmaya önem verdik, atama ve yükselme kriterlerini değiştirdik, her mezunu bir proje yönetmek zorunda olan bir Üniversite olduk. 2019 da patent sayısı sıfır olan OMÜ’nün 2022 yılının ilk 9 ayında patent sayısını 16’ya yükselttik, Ar-Ge’yi en çok önemsediğimiz alanların içinde gördük. Tüm bunlarla kendi bölgesinin ekonomisine, ticaretine doğrudan katkı sağlayan bir bilim merkezine dönüşmek amacındayız. Kentimize ve ülkemize daha fazla katkı sağlayacağız. OMÜ’de tarihi karar ile Tıp Fakültesi Hastanesinde hafta sonu ameliyatları başladı. Ardından mesai saatleri dışında randevulu teşhis ve tedavi hizmetleri verilmeye başlandı. Sağlık alanındaki kalitemizi ve memnuniyet oranımızı artırmak için Üniversite olarak yoğun çaba içerisindeyiz. 71 yoğun bakımı faaliyete sokarak Samsun’un sağlık üssü olması için elimizden gelen her çabayı göstermeye devam ediyoruz. Türkiye’deki en önemli merkezlerden birisi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHAM), yine başarılı çalışmalara imza atan Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÖKMER) gibi merkezlerimiz var. Tıp Fakültesinde önemli yeri olan transplantasyon merkezi var. Türkiye’de 3 üniversitede olan gen teknolojisi ile alakalı olan bir enstitü kurma ve bunu eğitimin bir parçasına dönüştürerek rekabetin bir parçasına dönüştüreceğiz. Yine Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın teklifi ile Yaban Hayvanları Araştırma Enstitüsü adında yeni bir enstitü kurma yolundayız. Hedefimiz OMÜ’yü yeni bir aktör olarak Türkiye’deki rakiplerinin arasına sokmak” şeklinde konuştu.

Kurumlarla geliştirdikleri iş birliklerine değinerek AFAD İl Müdürlüğü ile kurdukları OMÜ Arama Kurtarma Takımı’nın çalışmalarından bahseden Rektör Ünal, OMÜ’nün bundan sonra kendi vizyonunu kendi stratejik planını hazırlayacağını vurguladığı konuşmasını 2023 yılında birçok hedefi gerçekleştirmek istediklerini söyleyerek bitirdi.

Üniversitenin ISIF Uluslararası Buluş Fuarında derece elde eden akademisyenlerine, FISU Üniversiteler Dövüş Sporları Kupasında madalya kazanan öğrencileri ve Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde yer alan akademisyenlere hediye takdimi yapıldığı tören; hatıra fotoğrafı çekilmesi ve AKM Fuaye Alanında katılımcılara ikram verilmesiyle sona erdi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen törene ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır, Genel Sekreter Pof. Dr. İdris Varıcı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.