Rektör Ünal: "OMÜ’nün ihtiyacı kaliteli eğitim"

Üniversitenin çevrimiçi bayramlaşma töreninde konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Bir yıl içerinde üretilecek akademik çalışmalara ve AR-GE projelerine 25 milyon harcama yapmayı göze aldığımızı belirtmek isterim. Çünkü Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin ihtiyacı olan nitelikli ve kaliteli eğitim" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kovid-19 pandemi tedbirleri nedeniyle Ramazan Bayramı bayramlaşma törenini çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ramazan Bayramı vesilesiyle Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, ile birlikte OMÜ Ailesini temsilen senato üyeleri, merkez başkanları, rektör danışmanları, fakülte ve meslek yüksekokulu (MYO) bölüm başkanları ve üniversite idarî yöneticileriyle çevrimiçi ortamda bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajları verilerek karşılıklı bayram dilekleri dile getirildi.

‘‘Gönül isterdi ki bu bayramda yüz yüze olalım, birbirimizin tebessümünü, birbirimizin kucaklaşmasını sevinçle paylaşalım"

Ramazan Bayramı ile ilgili iyi temennilerde bulunan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, bayramın anlam ve önemini şu sözlerle dile getirdi: "Gönül isterdi ki bu bayramda yüz yüze olalım, birbirimizin tebessümünü, birbirimizin kucaklaşmasını sevinçle paylaşalım ama pandeminin bizden götürdüklerinden biri de beraber olamamamız. Birbirimizden uzak olduğumuz bu Ramazan Bayramı’nda Rabbim sağlık ve afiyetle nice bayramlara erişmeyi, sevdiklerimizle beraber nice bayramları görmeyi nasip eylesin. Ben öncelikle bir İlahiyatçı olmanın avantajını kullanarak bayram üzerine birkaç şey söylemek isterim. Öncelikle Ramazan Bayramı’nı kutlamak için Ramazan’ı algılamak gerekir. Ramazan ya da oruç nedir dediğimizde bu ibadet şeklinin temelini bilmemiz gerekiyor. Ben Ramazan’ı yoğunlaştırılmış bir kulluk eğitimi olarak değerlendiriyorum. Çünkü belli saatlerde yeme içme alışkanlıklarımıza ara vermek bir irade eğitimidir. Yani ortada sınırları belirlenmiş kurallar vardır ve bu kurallara uymak için de belirli idrak, azim ve güçlü iradeye sahip olmanız gerekir. Burada önemli olan ahlâk eğitimini yani birbirimize karşı olan saygımızı, hukukumuzu ve hakkın adaletini koruyarak var olan hassasiyetin güçlendirmesidir. Biz bu bayramda bu özellikleri hayata geçirmeyi başarabilirsek o zaman bayram bizim için gerçekten bayram olur."

"Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin ihtiyacı olan nitelikli ve kaliteli eğitim"

Fakülte dekanları, bölüm başkanları ve idarî yöneticilerin yer aldığı görüşmede fakültelerin gerekli ihtiyaçları, hedefleri ve amaçları dile getirildi. Bu ihtiyaçlar için her türlü desteği göstereceklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal konuyla ilgili önemli noktalara dikkat çekti.

Milenyum çağı denilen bu çağda dünyada ve ülkede şartların çok hızlı değiştiğini, stratejik planlamaların ve stratejik eğlendirmelerin bu hızlı değişen şartlara göre devamlı gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Rektör Ünal, "Şu anda üzerinde beraber çalıştığımız idari personel arkadaşlarımız ile üniversitenin Araştırma Merkezi’nin geliştirilerek, üretilecek projelere ve AR-GE çalışmalarına yapılacak desteği artırmak istiyoruz. Bunun için gelecek projelere ve oluşturulacak eğitim çalışmalarına ayrılan bütçeyi 15 milyon rakamına çıkardık. Ama bize gelecek nitelikli projeler olduğu takdirde bu bütçeye ek 10 milyon daha ekleme yapabiliriz. Böylece bir yıl içerinde üretilecek akademik çalışmalara ve AR-GE projelerine 25 milyon harcama yapmayı göze aldığımızı belirtmek isterim. Çünkü Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin ihtiyacı olan nitelikli ve kaliteli eğitim. Bu üniversitenin yeni binalara veya betonlara ihtiyacı yok. Yeterince beton binalara sahibiz zaten. Bu betonlaşma sürecine harcanan miktarları ve emeği durdurarak buralara harcanan enerjilerin asıl ihtiyaç duyulan eğitime harcanmasını istiyoruz. Bu sadece öğrenciler için değil bu kampüste ve üniversiteye bağlı tüm fakültelerde yer alan her varlık için amaçladığımız bir hedeftir" diyerek sözlerini noktaladı.

Bayramda farklı yerlerde bulunan dekanlar ve merkez başkanları canlı yayında söz alarak yürüttükleri çalışmalar hakkında kısa bilgiler verirken, sıcak sohbetlerle devam eden görüşmede karşılıklı bayramlaşıldı ve iyi dilek temennileri paylaşıldı.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle son bir yıl içinde üçüncü kez çevrimiçi gerçekleştirilen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bayramlaşma Töreni’nin sunumunu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden Öğr. Gör. Onur Şen üstlendi.