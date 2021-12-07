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Rektör Ünal: “OMÜ’nün araştırma üniversitesi olmaktan başka bir şansı yok”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ’nün, ‘araştırma üniversitesi’ olmaktan başka bir şansının olmadığını söyledi.

SAMSUN 07.12.2021, 17:28
Rektör Ünal: “OMÜ’nün araştırma üniversitesi olmaktan başka bir şansı yok”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ’nün, ‘araştırma üniversitesi’ olmaktan başka bir şansının olmadığını söyledi.

OMÜ Proje Geliştirme Ofisi tarafından kaynakların etkin kullanımını sağlamak, araştırma faaliyetlerinin nitelik ve niceliğini artırmak amacıyla “Akademisyenler Arası Sektörel İş Birliği Buluşması” düzenlendi. OMÜ Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Cengiz Batuk, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, Proje Geliştirme Ofisi Koordinatörü Ekrem Altan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yetkin Bulut, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Öztürk, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Omca Çobanoğlu ile Yeşilyurt MYO Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, proje sunumları gerçekleştirdi.

Ayrıca fakültelerin hazırlamış oldukları stantlarda görsel sunumlar yapılarak öğrencilerin projeler hakkında bilgi alması sağlandı.

“OMÜ’nün, araştırma üniversitesi olmaktan başka bir şansı yok”

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal yaptığı açılış konuşmasında OMÜ’nün, ‘araştırma üniversitesi’ olmaktan başka bir şansı olmadığına işaret ederek, “OMÜ ya sıradan bir üniversite olarak kalacak ya da araştırma geliştirme (AR-GE) ve inovasyonla araştırma üniversitesi liginde yer alarak toplumsal itibarını güçlendirecek. Bunun yanı sıra, stratejik hedefimizi gerçekleştirirken disiplinlerarası imkân ve kabiliyetleri bir araya getirmek zorundayız. Burada beklediğimiz şey; birbirimize ilham kaynağı olmak, bunu hakikaten çok önemsiyoruz. Bir diğer önemli husus da AR-GE çalışmalarının sayısını yukarıya taşımak ki yine bu noktada güçlerimizi birleştirmek suretiyle daha güçlü ses çıkarmalı, daha hızlı yürümeli ve toplumumuza öz güven aşılayacak bir duruş sergileyerek böyle bir perspektife sahip olmalıyız. Tabii burada şimşeğin çakabilmesi için Üniversitemizdeki beyin gücüyle sektördeki imkân ve ihtiyaçların buluşması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Akademisyenler arasında etkileşimi artırmak ve karşılıklı iş birliğini oluşturmak istiyoruz”

Rektör Yardımcı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ise sektörel buluşmaların ilkinin akademik olduğunu ikincisinin ise yılbaşından sonra Samsun’da yer alan sanayi kuruluşlarıyla birlikte geniş katımla düzenleyeceklerini söyledi. Yazıcı, Üniversite olarak bulunduğu konumu görebilmek için buluşmayı gerçekleştirdiklerini belirterek buluşma sayesinde akademisyenler arasında etkileşimi artırmak ve karşılıklı iş birliğini oluşturmak istediklerini vurguladı.

AR-GE çalışmalarında yoğun çalışmalar yaptıklarını belirten Yazıcı, “AR-GE’de performansa yönelik destek verilmesini sağlayan sisteme geçerek akademisyenlere projelerinde 3 kata kadar artış yaptık. 6 aylık süreçte bu destekleri takip ederek elde edilen geri dönüşlerle Üniversite olarak daha ileriye nasıl gidebileceğimiz üzerine yeni hamleler gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

“1, 5 yıl öncesine oranla AR-GE destekleri bütçede 5 kat büyüdü”

AR-GE sayısındaki çeşitliği arttırdıklarına dikkat çeken Yazıcı, 1,5 yıl öncesine oranla AR-GE desteklerinin bütçede 5 kat büyüdüğünün altını çizdi. Yazıcı, “Ayrıca lisans seviyesindeki 1000 öğrenciye proje yazma eğitimi vererek onların gelecekteki eğitim hayatlarına ve başarılarına katkı sağlamak istiyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz yazacakları projelere 5 Bin TL destek sağlayacağız. Samsun’da düzenlenecek TEKNOFEST 2022 için ise takım başvurularına 100 bin TL’ye kadar destek vereceğiz. Bunun haricinde bölgeye göre öne çıktığımız kenevir bitkileri, Kızılırmak ve Yeşilırmak Deltası’nda yapılan tarımsal faaliyetler, arıcılık, mandacılık gibi alanlarda araştırmaları geliştirmek istiyoruz” dedi.

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