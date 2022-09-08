Rektör Ünal: “OMÜ ve MEM arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini istiyoruz”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversite ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini istediklerini söyledi.

OMÜ ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imkân ve ihtiyaç duyulan iş birliği alanları değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi. Rektörlük makamında düzenlenen toplantıda; eğitici, eğitim, ortak araştırma ve uygulama, sportif etkinlikler, sosyal farkındalık, bilişim ve inovasyon alanlarında etkin çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Selim Eren, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Recep Demir, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kenan Arslan ile Atakum İmam Hatip Lisesi Öğretmenleri katıldı.

Yeni eğitim teknolojilerinin gelişmesi ve çocukların yeni eğitim anlayışına göre yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çekilen toplantıda Prof. Dr. Yavuz Ünal, “OMÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini istiyoruz. Üniversitede üretilen bilginin, ölçme, değerlendirme ve ar-ge olarak milli eğitim kurumlarına, öğretmenlere aktarılmasını gerektiğini düşünüyoruz. İki kurum karşılıklı olarak öğretmenlerin üniversiteden, üniversitenin de öğretmenlerden beslenmesi gerektiğine inanıyoruz. Yeni kuşağın önüne güncel ve geleceğe yönelik eğitim enstrümanları koymamız lazım. Bu nedenle okullarda verilecek bütün derslerle ilgili eğitimler düzenleyebiliriz. Aramızdaki protokolleri kültürel ve sportif etkinliklerle daha da genişletebiliriz. Üniversitenin bütün imkânlarını siz değerli öğretmenlerimiz için ve dolayısıyla çocuklarımız için kullanmak istiyoruz” dedi.

Rektör Ünal, ayrıca, OMÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, eğitimcilere verilecek lisansüstü eğitime yönelik esasları içeren bir iş birliği protokolü imzalandıklarını belirterek bunun gelen talebe göre sayısının artırılabileceğini söyledi. Güncel ve geleceğe dair eğitim planlarının görüşüldüğü toplantı, karşılıklı öneri ve düşüncelerin alınmasıyla sona erdi.

T3 Vakfı’ndan OMÜ’ye teşekkür ziyareti

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in düzenleyicisi Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kökçam, TEKNOFEST KARADENİZ’e katkılarından dolayı Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne teşekkür ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede; T3 Vakfı Müdürü Kökçam, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a OMÜ’nün bu yıl paydaş olarak katıldığı TEKNOFEST KARADENİZ’de iyi bir performans sergilediğini ifade ederek Üniversitenin bu başarıların gelecek yıllarda daha da artmasını temenni etti. Ziyareti ve iyi niyetleri için T3 Vakfı Müdürü Kökçam’a teşekkür eden Rektör Ünal ise Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen böyle bir organizasyonun Samsun’da düzenlenmesinden gurur duyduklarını belirtti. Görüşme hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.