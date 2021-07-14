Rektör Ünal: “OMÜ olarak ekonomiye, refaha ve huzura katkı sağlama çabası içerisindeyiz”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimi, Türkiye ve Samsun için stratejik öneme sahip ürünlerin kullanım alanlarını genişleterek bu ürünlere katma değer sağlamak amacıyla, malzeme alanında uzman akademisyenlerle bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın başkanlığında Rektörlükte düzenlenen toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Recep Sancak, OMÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü akademisyenleri katıldı.

“OMÜ olarak ekonomiye, refaha ve huzura katkı sağlama çabası içerisindeyiz”

Mevcut durumla ilgili değerlendirme yapan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “OMÜ’nün kendi gücünün ve imkânlarının farkına vararak değer üretmesi için çalışıyoruz. Ekonomiye, refaha ve huzura katkı sağlama çabası içerisindeyiz. Üniversitemizin bulunduğu bölge açısından bir takım şansları var. Kenevir gibi, biyomedikal gibi Samsun’da büyük potansiyele ve öneme sahip alanlar var. Bizim üniversite olarak üreticiden gelen talebi karşılamak yerine; bölgeye ve yatırımcıya AR-GE desteği sağlayarak talep üretmek gibi bir zorunluluğumuz var. Bunun için de sektörlerle iletişim içinde olmamız gerekli” dedi.

“Kenevirle malzeme arasında sıkı bir ilişki var”

Kenevirle malzeme arasında sıkı bir ilişki olduğuna işaret eden Rektör Ünal, “Bölge ve üniversite olarak kenevirin hangi malzemelerde ne kadar kullanılabileceği hakkında teklif ortaya koymamız lazım. Bunu da sadece kenevir alanında değil, malzeme üzerinden değer üretecek tüm alanlarda yapmalıyız. Samsun bu bakımdan çok avantajlı ve OMÜ’nün de bu avantajı değerlendirecek gücü ve imkânları var. Önemli olan bu gücü kontrol altına almak ve doğru bir şekilde yönetebilmektir” ifadelerini kullandı.

Üniversitenin misyonunu, bölgedeki kazanç getirecek ihtimalleri masaya yatırarak güçlü olanları desteklemek olarak açıklayan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “Amacımız devletin, toplumun ve insanlığın kazanması. Ürünün kazanca dönüşmesinin önündeki engelleri aşması gereken, kazanç oranını üreticiye ve yatırımcının önüne koyarak yol göstermesi gereken kurum Üniversite olmalı. ” sözlerine yer verdi.

“OMÜ eğitim ve AR-GE’ye yoğunlaştı”

Yönetim olarak OMÜ’nün kurumsal kimliğini güçlendirerek kalıcı bir mekanizma oluşturmayı hedeflediklerini belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı da “Özellikle iki ana konu üzerinde yoğunlaştık. Bunlardan biri eğitim. Başlattığımız eğitim revizyonunu, kalite üzerinden bir hamle ile tüm süreçleri takip edileceğimiz bir formata dönüştürdük. ‘Eğitimde Revizyon Kılavuzu’ adıyla bir kılavuz yayınladık ve bundan sonra bu kılavuzu tüm Üniversiteye uygulayacağız. Diğer olmazsa olmazımız da AR-GE. Oluşturmak istediğimiz kurumsal yapı ile amacımız başarılı kişilerin önünü açarak kaynaklardan yararlanabilmesini sağlamak” şeklinde konuştu.

“Malzeme OMÜ’nün odak noktasındaki özel alanlarından biri”

Üniversitenin uluslararası başarı sıralamalarında yükselmesi için de eylem planı hazırladıklarını söyleyen Rektör Yardımcısı Yazıcı, “OMÜ’nün saygınlığını arttırmak, ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yerini daha yukarılara taşımak istiyoruz. Bunu yaparken de sağlık gibi üniversitemizde öne çıkan özel alanların odak noktasında olmasını hedefliyoruz. Bu özel alanlardan biri de malzeme. Bu alanda öne çıkabilecek potansiyelimiz var” açıklamasında bulundu.

Akademisyenlerin uzman olduğu alanlarda görüş ve önerilerini bildirdiği toplantı, genel bir değerlendirmenin ardından sona erdi.