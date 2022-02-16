Rektör Ünal: “OKAF’22 ve TEKNOFEST ile bölge bir çekim gücü yakaladı”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun’un bütün bileşenleriyle Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF’22) ve TEKNOFEST’e yoğunlaştığını, bu anlamda bölgenin de bir çekim gücü yakaladığını söyledi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Çorum protokolünü ziyaret ederek OKAF’22 ve TEKNOFEST 2022 ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdi.

Valilik ziyareti

Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF’22) ve TEKNOFEST 2022 gibi iki büyük organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşayan Samsun’un en önemli dinamiklerinden Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) hazırlıklar bütün titizliğiyle devam ederken Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da bu kapsamda bölgenin diğer önemli şehri Çorum’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, il dışı ziyaretleri kapsamında Çorum Valiliğini ziyaret ederek Vali Mustafa Çiftçi ile makamında bir araya geldi. Görüşmede; önemli organizasyonlar, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme (AR-GE) ve sosyal sorumluluk projelerinde iki kentin ortaklığı ve iş birliğinde yürütülecek çalışmalar ele alındı. Ziyarette Samsun’un; bütün bileşenleriyle OKAF ile TEKNOFEST’e yoğunlaştığını belirten Rektör Ünal, bu anlamda bölgenin de bir çekim gücü yakaladığına dikkat çekti.

Vali Çiftçi nazik ziyareti ve iyi dilekleri için Rektör Ünal’a teşekkür ederek OMÜ ailesine selam ve sevgilerini iletti. Rektör Ünal da Çorum’un; üniversitesi ve pek çok sanayi dalındaki üretimiyle öne çıkan bir pozisyonda olduğunu belirterek Vali Çiftçi’ye görevinde başarılar diledi. Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Belediye ziyareti

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanlığında gerçekleşen görüşmede, iki kurum arasında muhtemel eğitim projeleri ve araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmalarına yönelik görüş ve değerlendirmeler paylaşıldı. Belediye Başkanı Aşgın, nazik ziyareti ve iyi dilekleri için Rektör Ünal’a teşekkür ederek Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF’22) ile TEKNOFEST 2022 gibi önemli organizasyonlarda OMÜ’ye başarılar diledi. Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle noktalandı.

Üniversite ziyareti

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü de ziyaret etti. Hitit Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleşen görüşmede; Türkiye’nin Millî Teknoloji Hamlesi doğrultusunda gençlere fırsat sunan TEKNOFEST odağa alınırken bu süreçte üniversitelerin rolü ve önemi hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca 2-3 Mart’ta düzenlenecek olan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’na (OKAF’22) yönelik yapılan çalışmalar da değerlendirildi. Rektör Ünal, konukseverliği ve değerli paylaşımları için Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk’e teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.