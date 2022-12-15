Rektör Ünal: "Kent-üniversite-sanayi iş birliği Samsun’a önemli girdiler sağlayacak"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, kent-üniversite-sanayi arasındaki iş birliği zincirinde en önemli halkalardan birinin ticaret ve sanayi odaları olduğunu söyleyerek, "Koordineli olarak hareket etmek Samsun’a sosyal ve ekonomik boyutta önemli girdiler sağlayacak" dedi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar seçilen Salih Zeki Murzioğlu’nu ziyaret etti. Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Oğuzhan Serinkaya ve Kerem Tüfekçi’nin de hazır bulunduğu görüşmede üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde kentin önünü açacak ve gelişimine hız katacak müşterek projeler istişare edildi. Kent-üniversite-sanayi arasındaki iş birliği zincirinde en önemli halkalardan birinin TSO’lar olduğunu vurgulayan Rektör Ünal, koordineli olarak hareket etmenin Samsun’a sosyal ve ekonomik boyutta önemli girdiler sağlayacağını kaydetti. Ziyaret sonunda Rektör Ünal, günün anısına Başkan Salih Zeki Murzioğlu’na üniversitenin hediyesini takdim etti. Başkan Murzioğlu ise ziyaretleri ve umut verici dilekleri için Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a teşekkürlerini sundu.

Rektör Prof. Dr. Yavuz ve beraberindeki Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk ile Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. İdris Varıcı, Samsun TSO’nun ardından Samsun Ticaret Borsasına geçti. Burada Rektör Ünal liderliğindeki OMÜ heyeti, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Sinan Çakır’la buluşarak kendisini tebrik etti.

Ziyaretler devam etti

Akabinde Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Prof. Dr. İdris Varıcı ilk olarak Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Serdal Sefa Kocabaş’ı ziyaret ederek kendisine ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette üniversite ve sanayi iş birliğinin önemine değinen OMÜ Rektör Batuk, “Üniversite olarak sanayi ve odanızla iş birliğinde somut olarak proje ve çalışma yapmaya hazırız. Rektörümüzün direktifleri ile birlikte ortak çalışmalarda bulunabiliriz” ifadelerini kullandı.

Bafra Ticaret Borsası’ndan Prof. Dr. İdris Varıcı’ya plaket

TSO ziyaretinin ardından Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Prof. Dr. İdris Varıcı, Bafra Ticaret Borsası Başkanı Tarık Erol’u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. TSO ziyaretinde işbirliği talep ve dileklerini ileten Rektör Yardımcısı Batuk, “Bafra Ticaret Borsası ile yapılabilecek çalışmalar ve iş birliği için hazırız. Üniversite ile bağlantılı olabilecek her türlü desteği verebiliriz. Rektörümüzün sanayi odaları ve ticaret borsalarıyla ilgili çalışmalarda üniversitenin rol alması noktasında talimatları var. Biz bunları yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapabiliriz" diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akademik Danışmanı olarak borsaya katkı sağlayan Prof. Dr. İdris Varıcı’ya Borsa Başkanı Tarık Erol tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.