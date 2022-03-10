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Rektör Ünal: “Kenevir ve diğer tıbbi aromatik bitkiler üzerine 37 çeşit proje çalışması yapıldı”

SAMSUN (İHA) – Kenevir ve diğer tıbbi aromatik bitkiler üzerine 37 çeşit proje çalışması yapıldığını söyleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, bu projelerdeki temel hedeflerinin sadece yayın yapmak olmadığını, projeleri endüstriyel ürüne dönüştürmek istediklerini belirtti.

SAMSUN 10.03.2022, 18:17
Rektör Ünal: “Kenevir ve diğer tıbbi aromatik bitkiler üzerine 37 çeşit proje çalışması yapıldı”

SAMSUN (İHA) – Kenevir ve diğer tıbbi aromatik bitkiler üzerine 37 çeşit proje çalışması yapıldığını söyleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, bu projelerdeki temel hedeflerinin sadece yayın yapmak olmadığını, projeleri endüstriyel ürüne dönüştürmek istediklerini belirtti.

OMÜ ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), bölgenin gelişimine katkı sunacak kenevir ve diğer lifli bitkiler başta olmak üzere tarım ve hayvancılıkta yapılabilecek iş birlikleri için stratejik ortaklık toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasında “Kenevir ve diğer tıbbi aromatik bitkiler üzerine 37 çeşit proje çalışması yapıldı” diyen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, projeleri endüstriyel ürüne dönüştürmek için üç aşamalı eylem planından bahsetti. Ünal, “Bölge için hangi ürün daha etkili olacağının araştırılması, bunun devamında projelerin altyapısının oluşturulması ve son aşamada ise bu projelerin markalaştırılmasını istiyoruz. Öncelikle ithal edilen ürünleri ele almalıyız ve ihracat ürünü haline getirmeliyiz. Bu süreçte OMÜ-TTO ve Teknopark iş birliği ile üniversitedeki düşüncenin pazarlamasını yaparak sanayiyi de bu sürecin içine dahil etmeyi tasarlıyoruz” şeklinde konuştu.

Bölgenin kalkınmasını yönetmek için bir strateji geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Rektör Ünal, “Araştırmaları güç birliğine dönüştürmek, birbirine entegre etmek ve buradan da üretimi merkeze almak suretiyle, endüstriyel üretimi merkeze alan bir süreç yönetimi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu bölgeye hizmet etmek istiyoruz”

Toplantı hakkında düşüncelerini paylaşan DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise OMÜ mezunu olduğunu belirterek ev sahipliğinden dolayı Rektör Ünal’a teşekkür etti. Gültekin, bu bölgeye hizmet etmek istediklerini belirterek özellikle kenevir ve lifli bitkilerle ilgili gelecekte yapılması gerekenleri bu toplantıyla hayata geçireceklerini söyledi. Gültekin ayrıca tarım ve hayvancılığı hedefe alıp etkin bir coğrafi sistem kurulması gerektiğini de vurguladı.

“Son teknolojiyle donatılmış laboratuvar kurmak istiyoruz”

DOKAP yetkililerine Araştırma ve Uygulama Merkezleri Koordinatörü Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz tarafından, kenevir ve diğer lifli bitkilerin endüstride kullanımına yönelik araştırma ve geliştirme projeleriyle ilgili detaylı sunumu yapıldı. Gürbüz, projelerin daha hızlı faaliyete geçmesi için Üniversite olarak laboratuvarların akreditasyon alması gerektiğini, son teknolojiyle donatılmış laboratuvar kurmak istediklerini vurguladı.

Toplantı sonrası DOKAP ve OMÜ’den oluşacak çalışma grubu belirlenerek ortak çalışmaların yapılması amacıyla eylem planı hazırlanması kararlaştırıldı.

OMÜ Senato salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Selim Eren, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, DOKAP Başkan Yardımcısı Şeref Demir, DOKAP Koordinatörü Osman Demir, akademisyenler ve ilgili yöneticiler katıldı.

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