Rektör Ünal: “Kaliteyi yaşam tarzına çevirmeyi stratejik hedef olarak belirledik”

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) heyetiyle görüşen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Kaliteyi, OMÜ’lü için yaşam tarzına çevirmeyi stratejik hedef olarak benimsedik” dedi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Karadeniz Bölge Müdürü Erol Kaygı ve ekip arkadaşları Rektör Ünal’a yapıkları ziyarette, OMÜ’de kalite yönetim sistemi belgelendirmesi amacıyla yapılan TS EN 9001:2015 ve TS EN 10002:2014 Dış Tetkiki için bilgilendirmede bulundu.

“Marka değeri yüksek olan bir üniversite inşa etmek istiyoruz”

Rektör Ünal ise 46 yıllık mazisiyle Türkiye’nin köklü üniversitelerinden olan OMÜ’nün kalite yönetimi çalışmalarını belgelendirdiklerini söyledi. Üniversitenin YÖKAK tarafından verilen Kurumsal Akreditasyon Belgesi’ne sahip olduğuna dikkat çeken Rektör Ünal, “Kaliteyi, OMÜ’lü için yaşam tarzına çevirmeyi stratejik hedef olarak benimsedik. Göreve başladığımız günden itibaren ekip hâlinde gerekli yapısal dönüşümü büyük oranda gerçekleştirdik. Gereksinim duyulan adımları başta eğitim, Ar-Ge ve akreditasyon süreçleri olmak üzere olağanüstü bir enerji ve irade ile gerçekleştirdik. Bu motivasyonla daha kaliteli, dolayısıyla marka değeri yüksek olan bir üniversite inşa etmek istiyoruz” diye konuştu.

Tıp Fakültesi Hastanesi’nden sosyal sorumluluk

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Türk Kızılay Samsun Şubesi’yle iş birliğinde “Sevgi Bohçası” ve “Hoş Geldin Paketi” sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdi. Bu kapsamda Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, Türk Kızılayı Samsun Şubesi görevlileri, hastane idarecileri ve personelinin katılımıyla Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören hastalara ziyaretler yapıldı.

“Hoş Geldin” projesiyle Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi olmak için ilk kez yatışı yapılan 0-17 yaş arasındaki lösemi, kanser veya kronik hastalık tanısı almış çocuklara, hastanede geçen uzun tedavi sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri malzemelerden oluşan hediye paketleri sunuldu. “Sevgi Bohçası” projesi kapsamında ise Tıp Fakültesi Hastanesi’nde dünyaya gelen ihtiyaç sahibi yeni doğanların ve annelerinin, öncelikli olarak hijyen, giyim eşyası ve temel bebek bakım ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerden oluşan bohçalar hediye edildi.

Öğrenciler ve tıp personeli moral verdi

Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan sosyal sorumluluk faaliyetlerine öğrenciler de katkı sağladı. Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi Topluluğu İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu öğrencileri hastalara moral vermek ve mutlu etmek amacıyla Çocuk Hastanesi’ni ziyaret ederek çocuklara çeşitli kitaplar hediye etti.

Nükleer Tıp Bölümü çalışanları, el emeğiyle yaptıkları hediyeler hazırladı. Hazırlanan hediyeler Çocuk Hastanesi’nde yatan hastalara Başhekim Prof. Dr. Fatih Özkan ve Nükleer Tıp Ekibi eşliğinde dağıtıldı.

Sosyal etkinlikler kapsamında Psikiyatri servisinde yatan hastaların, Atakum Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni Çiğdem Karatürk Erdal ve uğraşı hemşiresi İlknur Saraç tarafından gördükleri el sanatları kursuyla yapılan uğraşı çalışmaları ürünleri sergilendi. OMÜ Öğrenci Toplulukları ve Üniversite gönüllü öğrencilerinin katılımıyla sağlanan etkinliği birçok kişi ziyaret etti.