Rektör Ünal: “Her zaman daha iyiye ulaşmayı amaçlıyoruz”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i konuk etti.

Ziyarete ayrıca, Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural da eşlik etti.

Rektörlük makamındaki görüşmede Havza Kaymakamı Nayman ve Havza Belediye Başkanı Özdemir, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler verirken kurumlar arası iletişim ve bilgi akışının güçlendirilmesi yönünde Rektör Ünal’la istişarede bulundu.

İlçenin gelişmesinde Üniversitenin çok önemli bir fonksiyonu olduğunu belirten Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir, bu doğrultuda yapılacak çalışmalarda OMÜ ile iş birliği ve koordinasyon içinde olmaya özen göstereceklerini kaydetti.

Havza MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural da yüz yüze başlayacak yeni eğitim-öğretim yılının heyecanını taşıdıklarını vurgulayarak okulun hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Nazik ziyaretleri ve alakalarından dolayı konuklarına teşekkür eden Rektör Ünal ise OMÜ olarak şehrin ve meslek yüksekokullarının olduğu ilçelerin özelliklerini ve dinamiklerini göz önüne almak suretiyle her zaman daha iyiye ulaşmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Ziyarette Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, ilçeyi temsil eden hediyeyi Rektör Yavuz Ünal’a takdim etti.