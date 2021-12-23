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Rektör Ünal: “Hemşireler sağlık sektörünün sosyolojisini ve psikolojisini de yönetiyor”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Son zamanlarda sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetteki artışı görüyoruz. Bu noktada en ağır yük, gerginliğe ve strese neden olan tıkanıkların önünü açabilme potansiyelleri bakımından hemşire arkadaşlarımıza düşüyor” dedi.

SAMSUN 23.12.2021, 16:32
Rektör Ünal: “Hemşireler sağlık sektörünün sosyolojisini ve psikolojisini de yönetiyor”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Son zamanlarda sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetteki artışı görüyoruz. Bu noktada en ağır yük, gerginliğe ve strese neden olan tıkanıkların önünü açabilme potansiyelleri bakımından hemşire arkadaşlarımıza düşüyor” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Toplumu Güçlendirme Derneği’nin iş birliğinde çevrimiçi düzenlenen “II. Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları Sempozyumu”, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın katılımıyla başladı.

Hemşirelik alanında yapılan akademik çalışmaların, güncel gelişmelerin ve deneyimlerin paylaşılacağı, Hemşirelik Bölümü lisansüstü öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını sunacağı sempozyuma; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avci, Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi ve Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Birsen Altay, sempozyum düzenleme kurulu üyeleri, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, mezunlar ve öğrenciler katıldı.

Sempozyum programına dâhil edilen atölye çalışmalarının, öğrencilerin doğrudan kendilerini geliştirebilmeleri açısından çok değerli olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal şöyle devam etti:

“Sağlık sektörünün en ağır yükünü çeken katman olarak görülen hemşirelerin, sağlığımız için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Tecrübe paylaşımı ve sorunların doğrudan bu sempozyumda dile getirilebilmesi, literatüre girecek şekilde metne dökülmesi son derece önemli bir çıkıştır. Mesleki anlamda özgüveninizi arttıracağı gibi sektöre ve bilim dünyasına da ciddi katkı sağlayacaktır. Aksi takdirde hemşirelik gibi önemli bir alan, kendi alanında bilgi üretemez ve bu durumda ciddi bir zafiyet geçirmesi kaçınılmaz olur. Bilgi üretme ve üretilen bilginin sunulması konusunda özel bir çaba ortaya koyulması çok değerlidir ve geleceğe ciddi katkılar sağlayacaktır.”

“Hemşireler sağlık sektörünün sosyolojisini ve psikolojisini de yönetiyor”

Hemşirelerin teknik uygulamalarının yanı sıra sektörün sosyolojisini ve psikolojisini de yönettiğine dikkat çeken Rektör Ünal, “Mesleki tecrübelerin ve uygulamaların yeni mezun hemşirelere iyi bir şekilde sunulması gerekiyor. Bu iletişim kanalı açık tutulabilirse çalışanların daha huzurlu bir çalışma ortamı olacağı gibi hasta ve yakınları da daha verimli, daha insan onuruna yakışan hizmet alacaklardır. Son zamanlarda sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetteki artışı görüyoruz. Bu noktada en ağır yük, gerginliğe ve strese neden olan tıkanıkların önünü açabilme potansiyelleri bakımından hemşire arkadaşlarımıza düşüyor” dedi.

OMÜ yönetiminin lisans ve lisansüstü eğitime yönelik yaptığı çalışmaları da aktaran Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Önümüzdeki süreçte seçmeli dersleri kategorilendirerek ayırmayı planlıyoruz. Sosyal seçmeli olarak tanımladığımız derslerle öğrencilerimizin sosyal etkinliklere katılmasının önünü açmayı hedefliyoruz. Bunun yanında mesleki yeterliliği güçlendirecek seçmeli dersler ve ihtisas alanı olarak tanımlanacak seçmeli dersler koyacağız. İhtisas alanı seçmeli dersi aracılığıyla, doktora yapabilecek öğrenciyi henüz lisans dönemindeyken yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü doktora eğitimini çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin bilim insanı olmayı tercih etmesini sağlamak, onları buna özendirmek istiyoruz. Bu noktada akademisyenlerimizden, öğrencilerindeki potansiyeli fark ederek onlar için uyarıcı olmalarını bekliyoruz. Kısacası genç arkadaşlarımızı, güçlü ve parlak beyinleri bilime yönlendirmemiz gerekiyor” sözlerine yer verdi.

“Hemşirelik Bölümü lisansüstü ve doktora eğitimini en iyi şekilde devam ettiriyor”

İki gün boyunca devam edecek sempozyumda, bilgi aktarımının en üst düzeyde olacağına inandığını ifade eden Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi de, “Lisans programı akredite olan Hemşirelik Bölümü, lisansüstü programda da akredite edilmesi gereken öncelikli alanlardan bir tanesi. Çünkü Hemşirelik Bölümü, lisans eğitimine verdiği önem kadar, lisansüstü eğitime de önem veren bir Bölümümüz. Cerrahi, doğum, çocuk, psikiyatri hemşireliği gibi alanlarda lisansüstü ve doktora eğitimini en iyi şekilde devam ettiriyorlar. Bu sempozyum da bunun bir göstergesi. Bu bağlamda sempozyumun, geçen sene olduğu gibi bu sene de Türkiye’nin hemşirelik lisansüstü eğitimine katkısı olacağını hissediyoruz” şeklinde konuştu.

Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi ve Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Birsen Altay da bir konuşma yaptı. Açılış konuşmalarının ardından OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avci’nin moderatörlüğünde, Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Belgin Akın “Randomize Kontrollü Deneylerde Sık Yapılan Hatalar ve Öneriler” konulu sunumuyla sempozyumun ilk oturumunu gerçekleştirdi. Sempozyum; çeşitli oturum, panel ve kurslarla iki gün boyunca devam edecek.

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