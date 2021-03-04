Rektör Ünal: "Hedefimiz OMÜ’nün Türkiye sıralamasında ilk 10’da yer alması"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Hedefimiz OMÜ’nün Türkiye sıralamasında ilk 10’da yer alması” dedi.

Özel bir televizyon kanalında programa katılan Rektör Ünal, üniversite adaylarının OMÜ’yü tercih etmeleri için üniversitenin bölümleri, imkanları ve kampüsü hakkında bilgilendirme yaptı. Gerçekleştirilen projeler ve çalışmalar ile üniversitenin hedeflerini izleyenlerle paylaşan Rektör Ünal, ulusal ölçekte OMÜ’yü tanıttı.

Yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe sahip, köklü bir Üniversite olan OMÜ’nün, Samsun’un en önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Samsun’u anlamlandıran en önemli değerlerden biri üniversitemiz ama üniversitemizi üreten de Samsun. Samsun, güvenlik ve barınma sorunu olmayan öğrenci dostu bir kent. Öğrenciyi kendi evladı gibi kabul eden, kültür düzeyi oldukça yüksek bir topluluğa sahip" diye konuştu.

OMÜ’nün kampüsleri, fakülteleri, fiziki, sosyal ve kültürel imkânları hakkında da bilgi veren Rektör Ünal, "Üniversitemiz doğal güzelliğe sahip nadir kampüslerden bir tanesine sahip. Öğrencilerimizin geldiğinde kendini ait hissettiği, mutlu olduğu bir yer olarak tanımlıyoruz OMÜ’yü" şeklinde konuştu.

Yatay gelişimini büyük oranda tamamlayan OMÜ’de, dikey gelişime ve niteliğin artmasına odaklandıklarını belirten Rektör Ünal, üniversitenin yan dal, çift ana dal imkanları hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: "19 fakültemizden biri olan Eczacılık Fakültesi, kurulum aşamasında. Dekan atamasının ardından öğrenci, akademik personel ve öğrenci alımına gidilecek. Diğer 18 fakültemiz de gelişimini büyük oranda tamamladı. Yan dal ve çift ana dal konusunda da büyük aşama kaydettik. Arzumuz yeterliliği olan öğrenciye yan dal ya da çift ana dal imkânının bir şans olarak verilmesi. Özellikle kendi alanında istihdam olanağı bulamayan öğrenci, bu sayede istihdam olanağı bulabilir. Biz üniversitede 6 aylık yeni bir yönetimiz. Üniversiteyle alakalı oluşturduğumuz birtakım stratejik hedeflerimiz var. Bunlardan bir tanesi de mezun yeterliliklerini istihdam alanının beklentisinin üzerine çıkarmak. Bunun için de bilinçli tercih yapan, nitelikli öğrencileri üniversitemize kazandırmak istiyoruz."

"Hedefimiz OMÜ’nün Türkiye sıralamasında ilk 10’da yer alması"

Üniversitenin tüm birimlerde başlatılan eğitim revizyonuna da değinen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Eğitim revizyonuyla ders içerikleri ve yöntemin yanı sıra mezun yeterliliklerinin güncellenmesini ve bu güncellemenin sürekliliğinin sağlanmasını hedefledik. Mezun yeterliliğini belirlerken de istihdam alanının, öğrencinin görüşünün yanında kamuoyu ve kurucu iradeyi de dikkate alan bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla eğitim revizyonu ile yaptığımız bir vizyon çalışması. Hedefimiz OMÜ’nün Türkiye sıralamasında ilk 10’da yer alması" ifadelerini kullandı.

Öğrencinin eğitim sürecinde iş hayatına katılması ve iş hayatını tanıması gerektiğine de işaret eden Rektör Ünal şöyle devam etti: "OMÜ’de staj, yarı zamanlı çalışma gibi öğrenciyi iş dünyasına hazırlayan imkânlar var. Ama bunun ötesinde Üniversitemizin dinamik akademisyen kadrosunu, uzman ve öğrenci potansiyelini kullanmak üzere web tabanlı bir platform oluşturmak için çalışmalara başladık. Bu platformdan, uzmana ihtiyaç duyan iş yerleri de iş ya da staj imkânı arayan öğrenciler de faydalanabilecek. Kısacası bu çalışmayla OMÜ’nün hem ekonomiye katkı sunmasını hem de ekonomin imkânlarından payını almasını hedefliyoruz. Samsun, sanayinin yanında hizmet sektörüyle, sağlık turizmiyle ve kuş cenneti, kanyon, kayak merkezi, termal tesisler gibi ekosisteminin sağladığı avantajlarla güçlü bir ekonomiye sahip. Dolayısıyla öğrencinin bu sürece doğrudan ya da dolaylı katılması, akademik personelin de kendini tanımladığı ve uzman olduğu alanda bilinirliliğini arttırması gerekiyor. Toplumuzun potansiyelimizden haberdar olması önemli. Çünkü akademisyenlerimizin birikimi, bu toplumun ürettiği değerlerdir. Toplumdan aldıkları desteğe karşılık akademisyenlerimiz de uzmanlıklarıyla topluma hizmet etmek zorundadır."

Daha güzel ve daha geniş imkânlara sahip bir kampüs için yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Rektör Ünal, "Deniz, raylı sistem ve hava yolu ulaşımına sahip bir kentte bulunmasının üniversitemiz için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Programın sonunda üniversite adaylarına, üniversiteye hazırlık sürecinde ve meslek seçiminde tavsiyede bulunan Rektör Ünal sözlerini şöyle tamamladı: "Öğrenci arkadaşlarıma tavsiyem; bundan sonraki hayatlarının tercih ettikleri bölüm üzerinden şekilleneceğini dikkate almalarıdır. Bu nedenle bilinçli bir tercih yapmaları gerekiyor. Bu da disiplinli bir çalışmanın sonucunda elde edilecek bir durum. Disiplinli çalışarak zamanı iyi değerlendirmeleri çok önemli."