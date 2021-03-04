banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Reynmen'e hapis şoku...
Reynmen'e hapis şoku...
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...

Rektör Ünal: "Hedefimiz OMÜ’nün Türkiye sıralamasında ilk 10’da yer alması"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Hedefimiz OMÜ’nün Türkiye sıralamasında ilk 10’da yer alması” dedi.

SAMSUN 04.03.2021, 15:23
2
Rektör Ünal: "Hedefimiz OMÜ’nün Türkiye sıralamasında ilk 10’da yer alması"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Hedefimiz OMÜ’nün Türkiye sıralamasında ilk 10’da yer alması” dedi.

Özel bir televizyon kanalında programa katılan Rektör Ünal, üniversite adaylarının OMÜ’yü tercih etmeleri için üniversitenin bölümleri, imkanları ve kampüsü hakkında bilgilendirme yaptı. Gerçekleştirilen projeler ve çalışmalar ile üniversitenin hedeflerini izleyenlerle paylaşan Rektör Ünal, ulusal ölçekte OMÜ’yü tanıttı.

Yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe sahip, köklü bir Üniversite olan OMÜ’nün, Samsun’un en önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Samsun’u anlamlandıran en önemli değerlerden biri üniversitemiz ama üniversitemizi üreten de Samsun. Samsun, güvenlik ve barınma sorunu olmayan öğrenci dostu bir kent. Öğrenciyi kendi evladı gibi kabul eden, kültür düzeyi oldukça yüksek bir topluluğa sahip" diye konuştu.

OMÜ’nün kampüsleri, fakülteleri, fiziki, sosyal ve kültürel imkânları hakkında da bilgi veren Rektör Ünal, "Üniversitemiz doğal güzelliğe sahip nadir kampüslerden bir tanesine sahip. Öğrencilerimizin geldiğinde kendini ait hissettiği, mutlu olduğu bir yer olarak tanımlıyoruz OMÜ’yü" şeklinde konuştu.

Yatay gelişimini büyük oranda tamamlayan OMÜ’de, dikey gelişime ve niteliğin artmasına odaklandıklarını belirten Rektör Ünal, üniversitenin yan dal, çift ana dal imkanları hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: "19 fakültemizden biri olan Eczacılık Fakültesi, kurulum aşamasında. Dekan atamasının ardından öğrenci, akademik personel ve öğrenci alımına gidilecek. Diğer 18 fakültemiz de gelişimini büyük oranda tamamladı. Yan dal ve çift ana dal konusunda da büyük aşama kaydettik. Arzumuz yeterliliği olan öğrenciye yan dal ya da çift ana dal imkânının bir şans olarak verilmesi. Özellikle kendi alanında istihdam olanağı bulamayan öğrenci, bu sayede istihdam olanağı bulabilir. Biz üniversitede 6 aylık yeni bir yönetimiz. Üniversiteyle alakalı oluşturduğumuz birtakım stratejik hedeflerimiz var. Bunlardan bir tanesi de mezun yeterliliklerini istihdam alanının beklentisinin üzerine çıkarmak. Bunun için de bilinçli tercih yapan, nitelikli öğrencileri üniversitemize kazandırmak istiyoruz."

"Hedefimiz OMÜ’nün Türkiye sıralamasında ilk 10’da yer alması"

Üniversitenin tüm birimlerde başlatılan eğitim revizyonuna da değinen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Eğitim revizyonuyla ders içerikleri ve yöntemin yanı sıra mezun yeterliliklerinin güncellenmesini ve bu güncellemenin sürekliliğinin sağlanmasını hedefledik. Mezun yeterliliğini belirlerken de istihdam alanının, öğrencinin görüşünün yanında kamuoyu ve kurucu iradeyi de dikkate alan bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla eğitim revizyonu ile yaptığımız bir vizyon çalışması. Hedefimiz OMÜ’nün Türkiye sıralamasında ilk 10’da yer alması" ifadelerini kullandı.

Öğrencinin eğitim sürecinde iş hayatına katılması ve iş hayatını tanıması gerektiğine de işaret eden Rektör Ünal şöyle devam etti: "OMÜ’de staj, yarı zamanlı çalışma gibi öğrenciyi iş dünyasına hazırlayan imkânlar var. Ama bunun ötesinde Üniversitemizin dinamik akademisyen kadrosunu, uzman ve öğrenci potansiyelini kullanmak üzere web tabanlı bir platform oluşturmak için çalışmalara başladık. Bu platformdan, uzmana ihtiyaç duyan iş yerleri de iş ya da staj imkânı arayan öğrenciler de faydalanabilecek. Kısacası bu çalışmayla OMÜ’nün hem ekonomiye katkı sunmasını hem de ekonomin imkânlarından payını almasını hedefliyoruz. Samsun, sanayinin yanında hizmet sektörüyle, sağlık turizmiyle ve kuş cenneti, kanyon, kayak merkezi, termal tesisler gibi ekosisteminin sağladığı avantajlarla güçlü bir ekonomiye sahip. Dolayısıyla öğrencinin bu sürece doğrudan ya da dolaylı katılması, akademik personelin de kendini tanımladığı ve uzman olduğu alanda bilinirliliğini arttırması gerekiyor. Toplumuzun potansiyelimizden haberdar olması önemli. Çünkü akademisyenlerimizin birikimi, bu toplumun ürettiği değerlerdir. Toplumdan aldıkları desteğe karşılık akademisyenlerimiz de uzmanlıklarıyla topluma hizmet etmek zorundadır."

Daha güzel ve daha geniş imkânlara sahip bir kampüs için yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Rektör Ünal, "Deniz, raylı sistem ve hava yolu ulaşımına sahip bir kentte bulunmasının üniversitemiz için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Programın sonunda üniversite adaylarına, üniversiteye hazırlık sürecinde ve meslek seçiminde tavsiyede bulunan Rektör Ünal sözlerini şöyle tamamladı: "Öğrenci arkadaşlarıma tavsiyem; bundan sonraki hayatlarının tercih ettikleri bölüm üzerinden şekilleneceğini dikkate almalarıdır. Bu nedenle bilinçli bir tercih yapmaları gerekiyor. Bu da disiplinli bir çalışmanın sonucunda elde edilecek bir durum. Disiplinli çalışarak zamanı iyi değerlendirmeleri çok önemli."
Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 27 46
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20