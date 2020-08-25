Son Dakika
Rektör Aydın: “Türkiye Cumhuriyeti bu kutlu anlayışı ilelebet yaşatacak”
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. MAHMUT AYDIN.
SAMSUN 25.08.2020, 10:33
2
Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Malazgirt Zaferi’nin 949. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti bu kutlu anlayışı ilelebet yaşatacak” dedi.
Malazgirt Zaferi’nin 949. yılını kutlayan Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Anadolu’nun kapılarının büyük Türk milletine açılmasındaki ilk adım olan Malazgirt Zaferi’nin 949. yılı kutlu olsun. Büyük Selçuklu Devleti’nden devraldığımız Malazgirt ruhu, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda Söğüt’te can bulmuş, tarih sahnesindeki yerini almıştır. Yeni devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti bu kutlu anlayışı ilelebet yaşatacaktır. Büyük zaferin kutlu komutanı Alparslan/Muhammet başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Ağustos 2020
|İmsak
|04:44
|Güneş
|06:17
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:55
|Akşam
|19:56
|Yatsı
|21:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25