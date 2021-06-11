Rektör Aydın: “Bu fuar bizim için bulunmaz bir nimet”

Türkiye Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’na katılan Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Bu fuar bizim gibi gelişime ve yeniliğe açık eğitim kurumları için bulunmaz bir nimet” dedi.

Türkiye Verimlilik ve Teknoloji Fuarı 2021, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımıyla Ankara’da kapılarını açtı.

Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium’da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nın açılışında; Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da hazır bulundu.

SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve beraberindekiler, açılış töreninin ardından fuarda bulunan stantları gezdi. Samsun Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilen ürün ve projelerin yer aldığı SAMÜ-TTO ve Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisinin bulunduğu standı ziyaret eden Aydın, Uçuş Akademisi personeli Kadir Ceng’den bilgi alarak kendilerine başarılar diledi. Daha sonra Rektör Aydın ve beraberindekiler, fuardaki diğer stantları da ziyaret ederek yetkililerden ürünlere ilişkin bilgi aldı.

Öte yandan SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal üniversitelerin stantlarını incelerken bir süre sohbet ettiler.

“Hem üniversitemizi hem şehrimizi bu gibi önemli organizasyonlarda temsil ediyoruz”

Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Aydın, SAMÜ’de bilim ve teknolojiye dayalı çeşitli yatırımların yapıldığını ve bu konuda daima gelişen ve ilerleyen bir yapıyla hareket eden SAMÜ’nün bu alanda nitelikli ve yenilikçi çalışmalar yaptığından bahsetti. Samsun Üniversitesi’nin güçlü bir ekibinin olduğuna dikkat çeken Rektör Aydın, “Bu yıl ki fuarı yakından takip ediyoruz. Özellikle Ballıca Kampüsümüzde bulunan bölümlerimizde teknolojiyi yenilikleriyle birlikte kullanıyoruz. Bunu yaparken de şehrimiz ile bağımız oldukça güçlü. Aslına bakılırsa bizler bir Samsunumuz için bir değer ve marka olma hedefine odaklıyız. Tüm çalışmalarımızda ulusal ve uluslararası alanda hem üniversitemizi hem şehrimizi bu gibi önemli organizasyonlarda temsil etmeye gayret ediyoruz. Sanayi iş birliği içerisinde hazırladığımız projeler bizlere güç katıyor. Bu fuar ise bizim gibi gelişime ve yeniliğe açık eğitim kurumları için bulunmaz bir nimet. Buralarda yaptığımız çeşitli incelemelerle kendimize daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Fuarda pek çok kurumun buluş ve projeleri tanıtılıyor

9 Haziran Çarşamba günü ATO Congresium’da başlayan ve 4 gün sürecek olan fuar, pandemi kurallarına uygun olarak başta savunma sanayii olmak üzere tüm sektörlerdeki en son teknolojik ürünleri ziyaretçilerle buluşturacak. Fuarda katılımcı firmaların; yerli-yabancı üretici veya tedarikçiler ve heyetler ile iş birliği imkânı yakalaması hedefleniyor. Fuarda 10 bin metrekare alanda ortalama 150 firma stant açtı.