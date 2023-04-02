Ramazan yufkaları afetzedeler için açılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan aşçılık kursuna katılan kursiyerlerin yaptıkları kuru yufkalar, deprem bölgelerinden şehre gelen depremzede ailelere ulaştırılacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından açılan aşçılık kursu yoğun ilgi görüyor. Büyük kısmı kadınlardan oluşan kursiyerler, kurs sonunda aşçılık mesleğini öğrenerek çalışma hayatına katılacak. Farklı lezzetle ilgili uygulamalı ve teorik eğitimlerin verildiği kursta öğrenciler, Ramazan ayında sıklıkla tüketilen kuru yufka yapımını öğreniyor. 18 kursiyerin yaptığı kuru yufkalar deprem bölgesinden Samsun’a gelen depremzede ailelere ulaştırılacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, vatandaşların bu kurslara katılarak meslek öğrendiklerini söyledi. Başkan Demir, “Sonra da iş hayatına katılıyorlar. Bazıları bu eğitimin ardından kendi iş yerlerini açarken, bazıları ise iş yerlerinde çalışma fırsatı buluyorlar. İstihdama destek olma noktasında bu kurslarımıza çok önem veriyoruz. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şuan aşçılık kursumuz düzenleniyor, talep gören bir meslek. Kursiyerlerimiz hem teorik, hem de uygulamalı olarak eğitim alıyor. Burada yapılan kuru yufkalar ise ekiplerimiz tarafından şehrimizdeki depremzede ailelere ulaştırılacak. Büyükşehir Belediyesi olarak onların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Aşçılık kursunda görevli uzman eğitmen Mualla Köroğlu, kursiyerlerin toplamda 450 saatlik bir eğitim alacaklarını söyledi. Köroğlu, “Menü planlama, reçete oluşturma, gramaj hesaplama gibi temel teknik bilgileri öğreniyorlar. Kursu bitirip kendi işinin patronu olan birçok kursiyerimiz var. Son dönemde Ramazan geleneği olan kuru yufka yapımını kursiyerlerimize öğretiyoruz. Açtığımız bu kuru yufkaları Samsun’a gelen depremzedelere ulaştıracağız. Sofralarında bir parça da bizim tuzumuz olsun istedik” ifadelerine yer verdi.

Kursiyerler ise ücretsiz kurs ile bir yandan kuru yufka yapımını öğrendiklerini, bir yandan da yufkaların depremzede ailelere gönderilecek olmasından dolayı mutlu olduklarını söylediler.