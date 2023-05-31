’Ragbi Türkiye Şampiyonası’ Samsun’da yapılacak

Samsun’un Çarşamba ilçesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek “2023 Yılı Analig Osman Bayrakdar Sezonu Ragbi Erkekler Türkiye Birinciliği”ne ev sahipliği yapacak.

Kentte büyük müsabakalara ev sahipliği yapan Çarşamba Belediyesi, Türk sporunun altyapısı için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan Anadolu Yıldızlar Liginde, Ragbi Türkiye Finalleri’ne ev sahipliği yapacak. Bakanlık tarafından düzenlenen, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilecek, 2023 Yılı Analig Osman Bayrakdar Sezonu Ragbi Erkekler Türkiye Birinciliği; 5-10 Haziran tarihleri arasında, Çarşamba Belediyesi ev sahipliğinde, Çarşambaspor Şehir Stadyumu’nda gerçekleşecek. Turnuvaya 40 takım, 600 sporcunun katılması bekleniyor.

"Sporun her dalında Çarşamba var"

İlçe olarak büyük organizasyonları başarılı bir şekilde yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Sporun kenti Çarşambamızda her türlü spor branşına ev sahipliği yapıyor olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Uzman antrenör kadromuzla her branşta sporcular yetiştiriyor; sporcularımız sayesinde uluslararası turnuvalarda bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından düzenlenen, Samsun Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerimizce organize edilecek, 2023 Yılı Analig Osman Bayrakdar Sezonu Ragbi Erkekler Türkiye Birinciliği, bu yıl Çarşambamızda gerçekleşecek. Sporun tabana yaygınlaştırılması, kulüplere ve milli takımlara altyapı oluşturulması gibi hedefler doğrultusunda uygulanan Anadolu Yıldızlar Ligi projesinde sezonun son finalleri Çarşambamızın ev sahipliğinde yapılıyor. 5-10 Haziran tarihleri arasında Çarşambaspor Şehir Stadyumu’nda gerçekleşecek müsabakalara tüm sporseverlerimizi bekliyoruz” dedi.