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Protokolden şehit ve gazilere vefa

Samsun protokolü "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla şehit ve gazi derneklerine ziyaretlerde bulundu.

SAMSUN 17.09.2021, 16:57
Protokolden şehit ve gazilere vefa

Samsun protokolü "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla şehit ve gazi derneklerine ziyaretlerde bulundu.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi Başkanlığı ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı’nı ziyaret etti.

"Şeref ve onurla yazılan şanlı tarihe sahip çıkarak, bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden aziz şehitleri rahmetle anıyoruz" diyen Vali Dağlı, "Bugün, bu güzel vatan topraklarında huzur ve refah içerisinde yaşıyorsak, bunu; vatan toprağını canından kutsal sayan, haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle ‘Gaziler Günü’nüzü kutluyor, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, yaşayan gazilerimize en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Demir ise "Tarihimize isimlerini kahramanlıkları ile yazan gazilerimizin ’Gaziler Günü’nü kutluyor; kendilerine sağlıklı bir ömür diliyorum" diye konuştu.

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