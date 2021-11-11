Protokol ve yükümlüler fidan dikti

11 Kasım ’Mili Ağaçlandırma Günü’ dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ’Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi’ kapsamında Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler fidan diktiler.

’Gelece yapılan en büyük yatırım insana ve doğaya yapılan yatırımdır’ düşüncesiyle yol çıkarak Adalet Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile Türkiye’nin 4 bir yanına ağaçlandırma etkinliği başlattı. Bu kapsamda 11 Kasım 2021 günü saat 11.11’de 81 ilde ’Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi’ ile tüm ülkede hükümlü, yükümlü ve personelde ağaç sevgisini pekiştirilmesi, çevreye olan duyarlılığın attırılması ve erozyonun kontrolünün sağlanması adına katkıda bulunmak için eş zamanlı ağaç dikimi yapıldı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde cezalarını infaz eden yükümlülerin gönüllü katkılarıyla yapılan fidan dikimi Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, adliye personellerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı’nda gerçekleştirilen fidan dikme etkinliği katılımcıların ve yükümlülerin yeşil alanda fidan dikmesinin ardından son buldu.