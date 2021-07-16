Prostat ameliyatında HoLep tekniği

Üroloji Uzmanları Prof. Dr. Ender Özden ve Doç. Dr. Mehmet Necmettin Mercimek, HoLEP tekniğinin büyük prostat dokusu olan hastalarda ameliyat ve yatış süresini kısalttığını açıkladı.

İlaç tedavisine yanıt vermeyen ve şikâyetleri devam eden iyi huylu prostat büyümesi (BPH) olan hastaların cerrahi tedavisinde kapalı ameliyat yöntemlerinin kullanımı giderek artıyor. Prostat ameliyatında hastaya uygun cerrahi yöntemin prostat hacmi, hastanın diğer hastalıkları ve kullandığı ilaçlar, hastanın anestezi alabilme durumu ile belirlendiğini işaret eden Liv Hospital Samsun Üroloji Kliniği’nden Prof. Dr. Ender Özden ve Doç. Dr. Mehmet Necmettin Mercimek, son dönemde öne çıkan yöntemlerden HoLEP (Holmium lazer ile prostat enükleasyonu) ameliyatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Etkili bir tedavi yöntemi

Prof. Dr. Ender Özden, “HoLep ameliyatı; prostatın idrar yolunu kapatan adenomunun prostatı saran kapsülden lazer ile ayrılması esasına dayanan, oldukça etkin bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Prostatın adenom denen iç dokusu lazer ile kapsülden ayrılır ve mesane içerisine atılır. Daha sonra mesane içerisinde adenomlar morselatör denen aletlerin yardımı ile vücut dışına alınır” diye konuştu.

Ameliyat ve yatış süresi kısalıyor

Doç. Dr. Mehmet Necmettin Mercimek ise “HoLepin avantajları, büyük prostat dokusu olan (80 gram ve üzeri) hastalarda ameliyat ve yatış süresinin kısalmasını sağlamasıdır. Ayrıca teknik olarak önce idrar tutmayı sağlayan sfinkter yapısı ile prostat dokusu, ameliyatın ilk safhasında ayrıldığı için idrar kaçırma riski çok düşüktür. Prostat adenom dokusu tamamen çıkartıldığından hastalığın tekrar etme ihtimali yok denecek kadar azdır. Dahası, HoLep kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda da başarıyla kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.