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Profesyonel imza öncesi sağlık kontrolünden geçti
Samsunsporlu kaleci Ali Taha Demir, sağlık kontrolünden geçti.
SAMSUN 05.11.2021, 12:14
Samsunsporlu kaleci Ali Taha Demir, sağlık kontrolünden geçti.
Geçen sezon şampiyon olan Samsunspor U19 takımının kalecisi Ali Taha Demir, A takıma atacağı profesyonel imza öncesi VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde sağlık taramalarını yaptırdı. Kontrolde eko-efor testine tabi tutulan sporcuya çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkları muayeneleri yapıldı.