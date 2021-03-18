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Prof. Dr. Çolak: "Emperyalizmi batıran direniş Çanakkale Savaşları"

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çolak, "Çanakkale çeliğin ve imanın, teknolojinin ve inancın savaşıdır" dedi.

SAMSUN 18.03.2021, 09:48
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Prof. Dr. Çolak: "Emperyalizmi batıran direniş Çanakkale Savaşları"

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çolak, "Çanakkale çeliğin ve imanın, teknolojinin ve inancın savaşıdır" dedi.

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü ile Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle Samsun Üniversitesi tarafından “Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Savaşları” konulu konferans düzenlendi.

Çevrimiçi platform üzerinden düzenlenen konferans Dr. İbrahim Yılmaz moderatörlüğünde başladı. Konferansa konuk olarak katılan Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çolak, konuşmasına bu imkanı kendilerine sunan SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Çağan’a teşekkür ederek başladı. Ardından 2021 yılının İstiklal Marşı’nın Kabulü ’nün 100. yılı olması vesilesiyle bu senenin Mehmet Akif Ersoy yılı olarak kabul edildiğine dikkat çekti.

Samsun Üniversitesi olarak bu organizasyonu düzenlerken tarihlerin yakın olması sebebiyle İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Çanakkale Zaferi’ni anlatabilecek sentez bir program yapmayı amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Çolak, “Mehmet Akif ve Çanakkale birbirinden ayrı tasavvur edilemez. Mehmet Akif eserlerinde Çanakkale ruhunu yansıtmayı başaran en başarılı şairdir. Çanakkale’deki imanın ve maneviyatın gücünü Mehmet Akif’in şiirlerinde görmemiz mümkündür. Kullandığı kelimeler öylesine güçlü sözcüklerdir ki Çanakkale’yi bize adeta tekrar tekrar yaşatır” diye konuştu.

Konuşmasının bu bölümünün ardından Mustafa Çolak katılımcılara Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale şehitlerine şiirini klip eşliğinde dinletti. Duygu yüklü bir eser olduğuna dikkat çeken Çolak, “Biz Çanakkale’yi simgeler üzerinden anlamlandırmaya ve anlamaya çalışacağız. Çanakkale çeliğin ve imanın, teknolojinin ve inancın savaşıdır. Çanakkale sadece bizim değil dünyanın savaşıdır, Doğu’ya kimin hükmedeceğinin savaşıdır” ifadelerinde bulundu.

Simgeler üzerinden anlatımına devam eden Prof. Dr. Mustafa Çolak, “Çanakkale Zaferi’ni anlatırken Seyit Onbaşı ve Nusret Mayın Gemisi’nden bahsetmemek olmaz. Bu konuları iyice araştırıp sağlam bilgiler sunmak gerekiyor. Seyit Onbaşı ve Nusret Mayın Gemisi sayesinde Çanakkale’yi geçmeye çalışanlar bertaraf edilmiştir. Lakin zaferi sadece bu simgeler üzerinden yorumlayamayız. Zamanımız kısıtlı olduğu için birçok simgeye burada yer veremiyorum. Çanakkale’yi bize kazandıran iman ve inançtır. Bu yadsınamaz bir gerçektir. Zaferle birlikte çeliğe karşı iman kazanmıştır ve Doğu İngiliz sömürgesi olmaktan çıkmıştır. İngiliz Donanması gibi güçlü bir donanmayı yenmek her babayiğidin harcı değildir. Ama Osmanlı imkânsızlıklar içerisinde bunu başarmıştır” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Çolak’ın konuşmasının ardından Türk Tarih Kurumu arşivinden Çanakkale Zaferi ile ilgili görüntüler katılımcılara izletildi. Konferans soru-cevap kısmına geçilmesinin ardından son buldu.
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