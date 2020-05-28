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Prof. Dr. Albayrak: “Korona virüsüne karşı ’yeni bir hayat’ düzenlenmeli”

KORONA VİRÜSÜNE KARŞI LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIN ÇOK DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEYEN ÇOCUK HEMATOLOJİSİ UZMANI PROF. DR. ALBAYRAK, “KORONA VİRÜSE KARŞI 'YENİ BİR HAYAT' DÜZENLENMELİ” DEDİ.

Prof. Dr. Albayrak: “Korona virüsüne karşı ’yeni bir hayat’ düzenlenmeli”

KORONA VİRÜSÜNE KARŞI LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIN ÇOK DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEYEN ÇOCUK HEMATOLOJİSİ UZMANI PROF. DR. ALBAYRAK, “KORONA VİRÜSE KARŞI 'YENİ BİR HAYAT' DÜZENLENMELİ” DEDİ.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:51
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Prof. Dr. Albayrak: “Korona virüsüne karşı ’yeni bir hayat’ düzenlenmeli”

Korona virüsüne karşı lösemili çocukların çok daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Davut Albayrak, “Korona virüse karşı ’yeni bir hayat’ düzenlenmeli” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Davut Albayrak lösemili çocukların Kovid-19’dan nasıl korunması gerektiği hakkında bir açıklama yaptı. Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Albayrak, "Lösemili çocukların hayatlarının korona virüse karşı riskleri en aza indirecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekir. Bu düzenlemede ev içi yerleşim, evdekilerle temas kuralları, el temizliği, maske kullanımı, hastaneye özel ulaşım, hastanede kalış süresinin kısa tutulması gibi planlamalar yer almalıdır. Hastalar, zorunlu tedavi ve kontrolleri dışında evden dışarıya çıkmamalı, bu durum 20 yaş altına sokağa çıkma izni verildiği zaman da devam etmelidir" diye konuştu.

Prof. Dr. Davut Albayrak, ‘25-31 Mayıs Dünya Lösemili Çocuklar Haftası’ nedeniyle Kovid-19 hastalığının bulaşma riskine karşı lösemili hastaların dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Lösemili bir hastanın Kovid-19 enfeksiyonunu daha ağır geçireceğini söyleyen Çocuk Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Davut Albayrak, "Covid-19 insandan insana bulaştığından, hasta kişiden lösemili hastaya ulaşabilecek zincirin kırılması ihtimaline izin vermemek gerekir. Kemoterapi alan lösemili bir hastanın Kovid-19 enfeksiyonunu ağır geçirmesi beklenir ve hastalığın ölümcül olma riski yüksektir" şeklinde konuştu.

Lösemili çocukların hayatlarını korona virüsüne karşı riskleri en aza indirecek şekilde yeniden düzenlemek gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Albayrak, önerilerini şöyle sıraladı: "Bu düzenlemede ev içi yerleşim, evdekilerle temas kuralları, el temizliği, maske kullanımı, hastaneye özel ulaşım, hastanede kalış süresinin kısa tutulması gibi planlamalar yer almalıdır. Hastalar, zorunlu tedavi ve kontrolleri dışında evden dışarıya çıkmamalı, bu durum 20 yaş altına sokağa çıkma izni verildiği zaman da devam etmelidir. Toplu taşıma araçlarından mümkün oldukça uzak durulmalıdır. Hastalarımızın tedavileri elbette devam edecektir. Bu sebeple kendilerini daha titiz korumaları gerekir. Bulaşma riski yüksek olan toplu alanlardan uzak durmalı ve hastane gelişlerinde de herhangi bir sebeple bu alanları kullanmamaları gerekir."

Anne ve babalar daha çok dikkat etmeli

Lösemili çocukların anne ve babasına da bu anlamda büyük görev düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Davut Albayrak, "Çocukla yakın temasta olan anne ve babanın bulaşma riski yüksek toplanma ve iş alanlarından mümkün olduğunca uzak durmaları gerekir. Evde bu riskli alanlarda çalışması gereken kişiler varsa çocukla teması kesilmeli, eğer bu mümkün değilse sosyal mesafeye dikkat edilerek temas en aza indirilmelidir. Hasta ve temas eden kişi mutlaka cerrahi maske kullanmalı, temas süresi ise mümkün olduğunca kısa olmalıdır. El temizliğine dikkat edilmeli ve özellikle hastalıklı kişilerin dokunma ihtimali bulunan ortak dokunma alanlarına (kapı kolu, merdiven destekleri, asansör düğmeleri gibi) temas edilmiş ise eller sabunlu suyla yıkanmalıdır Yıkama yapılamayacak zamanlar için de alkollü dezenfektanlar bulundurulmalıdır. Başkalarına ait eşyaları ve çatal, bardak gibi yemek araçları da kesinlikle kullanılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Hastaneye gelmeden önce doktorla iletişime geçilmeli

Prof. Dr. Albayrak, uyarılarını şu sözlerle tamamladı: "Tüm önlemlere rağmen lösemili çocukların hastalık bulaşmış olma riskini düşündüren ateş ve öksürük gibi şikayetleri bulunduğunda veya hastalıklı kişi ile temas öyküsü olduğunda, Hematoloji bölümüne doğrudan gelmesi diğer hastaları riske atabilir. Bu nedenle önce ilgili hekim ile telefon irtibatı kurulması ve onun yönlendirmesine göre hastane başvurusunun yapılması gerekir."

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