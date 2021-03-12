Polisten tematik denetim

Samsun Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan tematik denetimlerde vatandaşlara maske dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan tematik denetimler kapsamında çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Meydanı, Bafra Caddesi, Lise Caddesi ve Belediye Caddesi’nde vatandaşlara maske dağıtarak mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulundu. Uygulamalardan memnun kalan vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.