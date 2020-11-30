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Polisten kış lastiği uyarısı

Samsun Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Murat Sarı, araçlarda kış lastiği takma uygulaması için sürücüleri uyardı.

SAMSUN 30.11.2020, 13:47
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Polisten kış lastiği uyarısı
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Samsun Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Murat Sarı, araçlarda kış lastiği takma uygulaması için sürücüleri uyardı.

Murat Sarı, “Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın şehirler arası karayolunda yolcu veya eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemlerde kış lastiği uygulaması zorunlu hale getirilmiştir. Trafik kazalarının meydana gelmesinde önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ortalama sıcaklık verileri dikkate alındığında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, valilik oluru ile ilimizde il sınırları içerisinde her yıl için 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde ticari amaçlı yolcu, eşya taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Yapılan trafik denetimlerinde, kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi işareti veya sadece kar tanesi işareti, dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde (M+S) işaretinin okunmaması halinde lastiğin sırt desenine uygunluğu, lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi, lastik derinliğinin ve sırt deseninin kış lastiğine uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yukarıda belirtilen nitelikteki araçların 1 Aralık -1 Nisan tarihleri arasında şehirlerarası karayolunda kış lastiği olmaksızın seyahat ettikleri tespit edilmesi halinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ’ Kış Lastiği Zorunluluğu ’ başlıklı 65/A Maddesi uyarınca idari işlem yapılmak suretiyle bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmeleri için izin verilecektir" dedi.
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