banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi
6 ayda 42 polis intihar etti!
6 ayda 42 polis intihar etti!
LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı
LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti

Polisin ayağına basan minik Irmak konuştu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kaldırımda kendilerine yol veren motosikletli polis memurunun ayağına basıp kollarını kabartan 4 yaşındaki afacan Irmak Erbenzer, polisleri çok sevdiğini söyledi.

SAMSUN 30.06.2021, 13:15
Polisin ayağına basan minik Irmak konuştu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kaldırımda kendilerine yol veren motosikletli polis memurunun ayağına basıp kollarını kabartan 4 yaşındaki afacan Irmak Erbenzer, polisleri çok sevdiğini söyledi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir kız çocuğunun polisin ayağına bastığı anın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkmış, bunu neden yaptığı merak konusu olmuştu. Orta Mahalle Dr. Erol Uysal Caddesi’nde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli motosikletli trafik polisi Kadir Korkmaz, motosikletini park edip indikten sonra kaldırıma adım attığında yayaların geçtiğini fark edip onlara geçmesi için yol verdi. Bu sırada annesinin elinden tutarak yürüyen 4 yaşındaki Irmak Erbenzer, ayağı kaldırımda trafik polisinin yanından geçtikten sonra koşarak geri gelip polisin ayağına hızlıca basıp ikinci kez de basmaya çalıştı. Çocuğun daha sonra kollarını kabartarak olay yerinden ayrılıp annesinin yanına gitmesi dikkat çekti.

Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası minik afacan Irmak Erbenzer, polisleri çok sevdiğini ve o nedenle böyle bir hareket yaptığını anlattı. Polislerle oynamak istediğini söyleyen minik Irmak, trafik polisi Kadir Korkmaz’a yaptığı hareket sonrası kendisine gülmesinden mutluluk duyduğunu da belirtti.
banner486
Yorumlar (0)
29°
açık
banner493