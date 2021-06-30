Polisin ayağına basan minik Irmak konuştu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kaldırımda kendilerine yol veren motosikletli polis memurunun ayağına basıp kollarını kabartan 4 yaşındaki afacan Irmak Erbenzer, polisleri çok sevdiğini söyledi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir kız çocuğunun polisin ayağına bastığı anın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkmış, bunu neden yaptığı merak konusu olmuştu. Orta Mahalle Dr. Erol Uysal Caddesi’nde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli motosikletli trafik polisi Kadir Korkmaz, motosikletini park edip indikten sonra kaldırıma adım attığında yayaların geçtiğini fark edip onlara geçmesi için yol verdi. Bu sırada annesinin elinden tutarak yürüyen 4 yaşındaki Irmak Erbenzer, ayağı kaldırımda trafik polisinin yanından geçtikten sonra koşarak geri gelip polisin ayağına hızlıca basıp ikinci kez de basmaya çalıştı. Çocuğun daha sonra kollarını kabartarak olay yerinden ayrılıp annesinin yanına gitmesi dikkat çekti.

Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası minik afacan Irmak Erbenzer, polisleri çok sevdiğini ve o nedenle böyle bir hareket yaptığını anlattı. Polislerle oynamak istediğini söyleyen minik Irmak, trafik polisi Kadir Korkmaz’a yaptığı hareket sonrası kendisine gülmesinden mutluluk duyduğunu da belirtti.