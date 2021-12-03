Polis özel öğrencileri yalnız bırakmadı

Samsun 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürü ve polis ekipleri özel öğrencileri yalnız bırakmadı. Öğrencileri ziyaret eden polis ekipleri, onlara çeşitli hediyeler vererek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı.

19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla rehabilitasyon merkezi öğrencileri ile ilçede yaşayan engelli bireyleri ziyaret etti. Emniyet Müdürü Bıyık, ziyaretlerde engelli bireylerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Bıyık, “Yaşadığımız hayatta hepimiz birer engelli adayıyız ve bu bilinçle yaşamalıyız Önemli olan gönüllerdeki, engeli kaldırabilmektir. Bir engele sahip olmak, hiçbir şeye engel değildir. Yeter ki engel zihnimizde, kalplerimizde, vicdanlarımızda olmasın. Tüm engellerin sevgi ve dayanışma ile aşılacağını hatırlatarak, engelli vatandaşlarımıza ve fedakâr ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Emniyet Müdürü Kenan Bıyık’a, Komiser Yardımcısı Nalan Kahveci, Polis Merkezi Amiri Emrah Demir, Polis Memurları Eda Topcu, İsmail Fidan eşlik etti.