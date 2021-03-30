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Polis memuru kalbine yenik düştü

Samsun’da görev yapan 50 yaşındaki polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

SAMSUN 30.03.2021, 11:44
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Polis memuru kalbine yenik düştü

Samsun’da görev yapan 50 yaşındaki polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu’nda görevli polis memuru Cesur Türkoğlu (50), dün akşam saat 23.00 sıralarında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı özel hastanede vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası 28 yıllı polis memuru Cesur Türkoğlu’nun ölümü meslektaşlarını üzüntüye boğdu. Türkoğlu’nun 14 yıldır Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu’nda görev yaptığı ve memleketi Ordu’nun Perşembe ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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