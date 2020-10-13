Piri Reis MTAL dijital dünyayı yakaladı

Samsun Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) desteği ile “Dijital Pazarlanma ve Kümelenme Atölyesi” projesini hayata geçirdi.

Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın desteği ile büyük bir adım attı. Mesleki eğitimin desteklenmesi amacıyla hazırlanan Dijital Pazarlanma ve Kümelenme Atölyesi projesi, OKA desteği ile faaliyete geçirildi. Okulun alanları içinde başta bilişim teknolojileri, radyo televizyon ve gazetecilik bölümleri olmak üzere muhasebe ve finansman, ulaştırma hizmetleri ve halkla ilişkiler bölümleri öğretmenlerinin ortak çalışmasıyla kurulan atölyede öğrencilere dijital pazarlama eğitimleri uygulamalı olarak veriliyor.

Proje ile geleceğin meslekleri arasında olan dijital pazarlamanın bütün bileşenlerini öğrencilere öğretilerek onları geleceğe daha emin adımlarla hazırlamak hedeflenirken, okulda ayrıca yine öğrencilerin mesleki eğitimlerini geliştirme ve uygulama yapma imkanlarını artırmaya yönelik döner sermaye işletmesi ile birlikte PR Dijital Ajans da kuruldu.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Taner Alp, “PR Dijital Ajans ve döner sermaye çalışmaları ile birlikte Piri Radyo ve Piri Web TV de yayın hayatına başlayacak. Öğrencilerin alanlarıyla ilgili her çalışmayı birebir uygulamalı olarak görmeleri amacıyla okulun bütün fırsatlarını avantaja çevirmek için çalışıyoruz. Bu süreçte desteklerini aldığımız OKA, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe’ye teşekkür ederiz. Okul idarecileri ve öğretmenlerimize de minnettarız. Bu başarı ekip çalışmasının bir eseridir" dedi.

OKA desteği ile kurulan Dijital Pazarlama ve Kümelenme Atölyesi ile döner sermaye çalışmalarına, pandemi dolayısıyla açılış programı yapılmazken, her bir bölüm ayrı ayrı hizmet ve faaliyetlerine başladı.