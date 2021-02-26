Pazarlara HES kodlu giriş

Korona virüsü (Kovid-19) mücadelesini ilk günden beri sürdüren İlkadım Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmesi için pazar yerlerindeki denetimlerini üst seviyede sürdürüyor. Bu amaçla hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta içi kurulan semt pazarlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimi yapılıyor.

Pazar alanlarını dolaşan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öncelikle sabahın erken saatlerinde pazarcılarda HES kodu sorgulaması yapıyor. HES kodu bulunmayan pazarcıların tezgah açmasına izin verilmiyor. Ardından da alışveriş için gelen ilçe sakinlerinin HES kodu olup olmadığına bakılıyor. HES kodu olmayanlara uyarıda bulunuyor ve HES kodu alması konusunda yardımcı olunuyor. Görevliler, HES kodu uygulamasının yanı sıra pazarlardaki tezgahları tek tek dolaşarak tezgahların arasındaki mesafeyi, maskelerin doğru takılıp takılmadığını ve hijyenik koşullar kontrol ediliyor.

“İlçe halkımıza güvenli ortam oluşturuyoruz”

Bulaşma riski yüksek olduğu için pazar alanlarına önem verdiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre riskli iller arasında ilk 5’e giren şehrimizde biz de ilçemizde yaptığımız tüm denetimlerimizi arttırdık. Ekiplerimiz hangi semtte pazar kurulacaksa orada pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza HES kodu sorgulamasında bulunuyor. İnşallah kurallara uyarak hem kendimiz hem sevdiklerimiz için güvenli bir ortam oluşturacağız” dedi.