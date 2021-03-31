Samsun’un Çarşamba ilçesinde pazar yerlerinde ‘HES kodu’ denetimleri aralıksız olarak gerçekleştiriliyor.

Korona virüsü vaka yoğunluğunda zirvede olan Samsun’a, Ankara ve İstanbul’dan takviye polis ekipleri gelmesi üzerine ilçenin en yoğun olan pazar yerlerinde HES kodu denetimi yapıldı.

Vatandaşın yoğun olarak kullandığı caddelerdeki denetimler artırıldı. Korona virüsü vakalarının önlenmesi adına yapılan denetimler için Samsun ve ilçelerine, Ankara ve İstanbul’dan takviye polis ekipleri geldi. Temaslı ve riskli grubun bulaştırıcılığının önüne geçilmesi için Çarşamba’da da polis alarma geçti.

Polis ekipleri tarafından yapılan denetimde pazar esnaflarına ve alışveriş için gelen vatandaşlara ‘HES kodu’ sorulurken, sık sık mesafe ve maske uyarısı da yapıldı. Denetimlerde pazar yerinde bulunan vatandaşlara ve tezgah açan esnaflara maske kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.