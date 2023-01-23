Pazar yerinden 15 bin lira değerinde giyim eşyası çalan 2 kişi tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerinden 15 bin lira değerinde giyim malzemesi çalan 1’i yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 gün önce Büyük Pazar Yeri’nde meydana gelen olayda, Y.Y., sabah tezgahta bulunan giyim malzemelerinden bazılarının yerinde olmadığını fark etti. Y.Y., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek tezgahından 15 bin lira değerinde giyim malzemesinin çalındığı ihbarında bulunarak şikayetçi oldu. İnbari değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bölgede bulunan kamera kayıtlarını inceleyerek, hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini belirledi.

Yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri belirlenen Irak uyruklu Ali Talip A.(17) Emirefendi Mahallesi Emniyet Sokak üzerinde, Can Polat Boz (18) da Kavakpınar Mahallesi Hoş Sokak’ta Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıslardan Can Polat B.’nin üzerinde döner bıçağı ele geçti. Gözaltına alınan şahıslar polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bafra Adliyesi’nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.