banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ömer Çelik'ten kabine revizyonu sorusuna net yanıt
Ömer Çelik'ten kabine revizyonu sorusuna net yanıt
Türkiye eski güzeli Seda Sarıtaş da o listede!
Türkiye eski güzeli Seda Sarıtaş da o listede!
UEFA'dan son dakika açıklaması!
UEFA'dan son dakika açıklaması!
Papa kardinallerin maaşlarını kesecek!
Papa kardinallerin maaşlarını kesecek!

Pazar esnafı pozitif çıktı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde pazar yeri denetiminde bir esnafın HES kodu sorgusunda korona test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı.

SAMSUN 24.03.2021, 19:49
2
Pazar esnafı pozitif çıktı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde pazar yeri denetiminde bir esnafın HES kodu sorgusunda korona test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı.

Çarşamba ilçesinde Doğu Yaka Kapalı Pazaryeri’nde korona virüs (Kovid-19) testi pozitif olmasına rağmen tezgahının başında satış yapan esnaf, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çarşamba Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen HES kodu denetimlerinde yakalandı. E.A. isimli esnaf, yapılan HES kodu denetiminde ‘riskli’ olarak tespit edilmesi üzerine, gerekli işlemler yapıldıktan sonra Samsun Münevver Ayaşlı Yurdu’na yerleştirildi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu