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Parkta alkol alırken ateş yakan şahıs kendini yaktı

Samsun’un Bafra ilçesinde parkta alkol alırken ateş yakan şahıs yanlışlıkla kendini yakarak ağır yaralandı.

SAMSUN 20.07.2021, 23:21
Parkta alkol alırken ateş yakan şahıs kendini yaktı
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Samsun’un Bafra ilçesinde parkta alkol alırken ateş yakan şahıs yanlışlıkla kendini yakarak ağır yaralandı.

Olay, Alpaslan Mahallesi Kırlangıç Sokak’ta bulunan parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta alkol alan S.B. (31) tutuşan otları söndürmek isterken alevler üzerine sıçradı. Yanmaya başlayan S.B. kendini yola attı. Yanan şahsı gören bir gencin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri şahsa ve tutuşan otlara müdahale ederek söndürdü. Tüm vücudu yanan şahıs 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. S.B. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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