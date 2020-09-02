Parklar yenileniyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, şehir genelinde bulunan tüm parkların bakım ve tadilatlarını yapıyor.

Birçok noktada yeşil alanların ve parkların temizliğini, bakımını yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesinde bulunan ve genç yaşlı 7’den 70’e tüm vatandaşların hem spor hem eğlence hem de dinlenme amaçlı kullandığı Anneler Parkı’nda budama, çim biçme, boyama, sert zemin ve oyun gruplarının tadilat çalışmalarını sürdürüyor.

Şehrin en büyük yaşam alanlarından birisi olan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Anneler Parkı’nda başlatılan geniş çaplı rehabilite ve yenileme çalışmaları kısa sürede tamamlanacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Orman Mühendisi Hüseyin Çelik, “Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nın bakım kapsamında olan Anneler Parkı’nın rehabilite ve yenileme çalışmalarında budama, temizlik, sert zeminlerin tadilatı yapılmaktadır. Anneler Parkı’nın daha temiz ve güzel bir hale gelmesi için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bu kapsamda başlattığımız çalışmalar periyodik olarak diğer bütün parklarımızda da devam ediyor” dedi.