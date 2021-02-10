Park halindeki kamyonette yangın çıktı

Samsun’un Bafra ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangında maddi zarar oluştu.

Olay, Hacınabi Mahallesi Çınar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 61 TE 362 plakalı kamyonet motor kısmından alev aldı. Yoldan geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürdü. Yangında araçta maddi zarar meydana geldi.