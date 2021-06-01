Pandeminin özel çocukları eTwining projesi

Samsun’da Atakum Ortaokulu İngilizce öğretmenleri Emine Gülay ve Özlem Dura "Pandeminin özel çocukları" e-Twinning projesi ile özel çocuklarda pandemi sürecinde farkındalık oluşturdular.

Özel çocukların yaşayarak öğrendiklerini belirten proje koordinatörlerinden İngilizce öğretmeni Özlem Dura, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi sebebi ile sosyal hayatımızda meydana gelen değişimler hepimizi derinden etkiledi. Özel gereksinimli bireyler ise zihinsel ve fiziksel dezavantajları sebebi ile bu süreçten herkesten daha çok etkilendi" dedi.

Proje koordinatörlerinden İngilizce öğretmeni Emine Gülay ise, "Bu bağlamda özel gereksinimli bireylerin ruh ve beden sağlıklarını daha iyi koruyabilmelerini sağlamak için proje kapsamında maske, mesafe ve hijyen kuralları öğretilerek öğrencilerin sağlıklarını korumaları konusunda bilinç kazandırıldı. Pandemi süreci boyunca sokağa çıkma yasakları sebebi ile artan hareket kısıtlılıklarının öğrencilerimiz üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri minimum düzeye indirebilmek için düzenli ev içi spor etkinlikleri yapmaları sağlandı. Öğrencilerimizin sağlıklı beslenme konusunda bilgi düzeylerini arttırıldı ve boş zamanlarını uygun şekilde değerlendirme yöntemleri öğretildi. Ayrıca, proje dahilinde 23 Nisan, 19 Mayıs, Engelliler Haftası ve Sağlık Haftası’nda farklı illerden okullarla ortak ürünler oluşturduk. Böylece özel gereksinimli çocuklarımıza iş birlikçi olma, sorumluluk sahibi olma, sosyalleşme becerileri kazandırıldı" diye konuştu.

"Pandeminin özel çocukları"nın öğretmenleri, bu zorlu süreçte Atakum Ortaokulu olarak özel çocuklar ve velileriyle birlikte olmaktan çok mutlu olduklarını belirttiler.