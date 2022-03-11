Pandemide 76 eczacı hayatını kaybetti

SAMSUN (İHA) – Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, pandeminin başından bu yana Samsun’da 3, Türkiye genelinde ise 76 eczacının hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğünün açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinin üzerinden tam 2 yıl geçti. O tarihinden bu yana Samsun Bölgesi’nde 3 eczacı, 2 eczane teknisyeni olmak üzere tüm yurtta 76 eczacı, 24 eczane teknisyeni ve 2 oda çalışanı Kovid-19’a yakalanarak hayatını kaybetti. Samsun’da eczacılar bugün Türkiye’deki eczacılarla eş zamanlı olarak eczanelerde, hastanelerde, üniversitelerde, kurumlarda ve depolarda önlüklerin yakalarına siyah kurdele takarak saygı duruşunda bulunuldu.

Yapılan etkinliğin ardından basın açıklamasında bulunan Onur Ferhat Karacan, “Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere toplumumuzun önemli bir bölümü bu zorlu süreçten ciddi kayıplarla çıktı. Bu anlamda yitirdiğimiz tüm sağlık çalışanları başta olmak üzere, salgınla mücadelede en ön saflarda yer alan, olağanüstü şartlarda sağlık hizmeti vermeye çalışırken bölgemizde 3 meslektaşımız, 2 eczane teknikerimiz, tüm yurtta ise 76 meslektaşımız, 24 eczane teknikerimiz ve 2 oda çalışanımız yaşamını kaybetti. Salgının başlangıcında piyasada fahiş boyutlara ulaşan dezenfektan fiyatları, Sağlık Bakanlığı’nın eczacıların eczanelerde dezenfektan yapıp hastalarına sunmalarına ilişkin kararı ile bir anda geriledi. Bu durum eczacının mesleki bilgisinin ne kadar değerli olduğunu ve olağanüstü dönemlerde kritik rol oynayabilmesi açısından da önemli bir göstergedir. Yani eczacılarımız bu olağanüstü dönemlerde yüksek performansla birinci basamak sağlık hizmetini sundular. Sadece eczane eczacıları değil gerek kamu gerekse özel hastanelerde görev yapan eczacılarımız da bu süreçte çok sayıda hastayla karşı karşıya kaldılar ve yoğun nöbet dönemleri geçirerek ilaç hizmetinin sorunsuz şekilde sürdürülmesini sağladılar” dedi.

“Pandemide ekonomik olarak küçüldük”

Karacan, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

“Pandemi döneminde bütün ekonomiler zarar görürken biz eczacılar da bu süreçte ciddi daralma yaşadık. Salgın öncesinde var olan ekonomik sorunlarımıza hastanelerin kısıtlı hizmet vermeleri nedeniyle ayakta tedavi gören hasta sayısının azalması meslektaşlarımızı finansal anlamda zor duruma soktu. Bütün bunlar olup biterken eczacılarımız, 13 yıldır güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesinde güncelleme bekliyorlar, kârlılık oranlarındaki dramatik düşüşle mücadele ediyorlar. Bir yandan enflasyonist baskılar karşısında ayakta kalmaya çalışıyor, öbür yandan piyasada bulunmayan ilaçlar konusunda hiçbir sorumluluğu bulunmadığı halde vatandaşlarımızla karşı karşıya geliyor. Farklı sektörlere yapılan çeşitli iyileştirmeler ilaç ve eczacılık sektörüne uygulanmamıştır. Tüm pandemi dönemi boyunca büyük bir fedakârlıkla hizmet sunan ve sunmaya devam eden meslektaşlarımızın ekonomik olarak ayakta kalması, onurlu bir şekilde hizmet sunmaya devam etmesi ve mesleğimizin geleceği için yükselttiğimiz bu taleplerin acilen hayata geçirilmesi çağrımızı bir kez daha yineliyoruz.”