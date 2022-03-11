banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rusya Instagram’a erişimi kısıtladı
Rusya Instagram’a erişimi kısıtladı
İstanbul’da kar alarmı verildi, yollar boş kaldı, trafik yüzde 11’e düştü
İstanbul’da kar alarmı verildi, yollar boş kaldı, trafik yüzde 11’e düştü
Evlat nöbetindeki ailelerin Kılıçdaroğlu’na tepkisi sürüyor
Evlat nöbetindeki ailelerin Kılıçdaroğlu’na tepkisi sürüyor
Gıdada panik yok!
Gıdada panik yok!

Pandemide 76 eczacı hayatını kaybetti

SAMSUN (İHA) – Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, pandeminin başından bu yana Samsun’da 3, Türkiye genelinde ise 76 eczacının hayatını kaybettiğini söyledi.

SAMSUN 11.03.2022, 19:13
Pandemide 76 eczacı hayatını kaybetti

SAMSUN (İHA) – Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, pandeminin başından bu yana Samsun’da 3, Türkiye genelinde ise 76 eczacının hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğünün açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinin üzerinden tam 2 yıl geçti. O tarihinden bu yana Samsun Bölgesi’nde 3 eczacı, 2 eczane teknisyeni olmak üzere tüm yurtta 76 eczacı, 24 eczane teknisyeni ve 2 oda çalışanı Kovid-19’a yakalanarak hayatını kaybetti. Samsun’da eczacılar bugün Türkiye’deki eczacılarla eş zamanlı olarak eczanelerde, hastanelerde, üniversitelerde, kurumlarda ve depolarda önlüklerin yakalarına siyah kurdele takarak saygı duruşunda bulunuldu.

Yapılan etkinliğin ardından basın açıklamasında bulunan Onur Ferhat Karacan, “Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere toplumumuzun önemli bir bölümü bu zorlu süreçten ciddi kayıplarla çıktı. Bu anlamda yitirdiğimiz tüm sağlık çalışanları başta olmak üzere, salgınla mücadelede en ön saflarda yer alan, olağanüstü şartlarda sağlık hizmeti vermeye çalışırken bölgemizde 3 meslektaşımız, 2 eczane teknikerimiz, tüm yurtta ise 76 meslektaşımız, 24 eczane teknikerimiz ve 2 oda çalışanımız yaşamını kaybetti. Salgının başlangıcında piyasada fahiş boyutlara ulaşan dezenfektan fiyatları, Sağlık Bakanlığı’nın eczacıların eczanelerde dezenfektan yapıp hastalarına sunmalarına ilişkin kararı ile bir anda geriledi. Bu durum eczacının mesleki bilgisinin ne kadar değerli olduğunu ve olağanüstü dönemlerde kritik rol oynayabilmesi açısından da önemli bir göstergedir. Yani eczacılarımız bu olağanüstü dönemlerde yüksek performansla birinci basamak sağlık hizmetini sundular. Sadece eczane eczacıları değil gerek kamu gerekse özel hastanelerde görev yapan eczacılarımız da bu süreçte çok sayıda hastayla karşı karşıya kaldılar ve yoğun nöbet dönemleri geçirerek ilaç hizmetinin sorunsuz şekilde sürdürülmesini sağladılar” dedi.

“Pandemide ekonomik olarak küçüldük”

Karacan, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

“Pandemi döneminde bütün ekonomiler zarar görürken biz eczacılar da bu süreçte ciddi daralma yaşadık. Salgın öncesinde var olan ekonomik sorunlarımıza hastanelerin kısıtlı hizmet vermeleri nedeniyle ayakta tedavi gören hasta sayısının azalması meslektaşlarımızı finansal anlamda zor duruma soktu. Bütün bunlar olup biterken eczacılarımız, 13 yıldır güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesinde güncelleme bekliyorlar, kârlılık oranlarındaki dramatik düşüşle mücadele ediyorlar. Bir yandan enflasyonist baskılar karşısında ayakta kalmaya çalışıyor, öbür yandan piyasada bulunmayan ilaçlar konusunda hiçbir sorumluluğu bulunmadığı halde vatandaşlarımızla karşı karşıya geliyor. Farklı sektörlere yapılan çeşitli iyileştirmeler ilaç ve eczacılık sektörüne uygulanmamıştır. Tüm pandemi dönemi boyunca büyük bir fedakârlıkla hizmet sunan ve sunmaya devam eden meslektaşlarımızın ekonomik olarak ayakta kalması, onurlu bir şekilde hizmet sunmaya devam etmesi ve mesleğimizin geleceği için yükselttiğimiz bu taleplerin acilen hayata geçirilmesi çağrımızı bir kez daha yineliyoruz.”

Yorumlar (0)
-1°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 27 56
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 28 43
9. Aston Villa 27 36
10. Southampton 28 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 27 31
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 28 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 28 19
20. Norwich City 28 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18