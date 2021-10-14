Palyatif hastasına doğum günü sürprizi

Samsun Bafra Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi’nde tedavi gören Hüseyin Öztürk’e hastane yönetimi ve servis çalışanları tarafından sürpriz bir doğum günü düzenlenerek 65. yaşı kutlandı.

Geçirdiği zor günlerin ardından doğum gününü kutlayabilmenin mutluluğunu yaşayan Öztürk, pastasını söndürürken "Herkes için sağlık" diledi. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, serviste yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Servis çalışanları ile palyatif bakım gününün öneminden bahsederek doğum günü sürprizi yapılan hastayı tebrik etti.

Başhekim Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, “Destekleyici bakım olarak da adlandırılan palyatif bakım uygulamaları, ciddi bir hastalığı olan ve desteğe ihtiyaç duyan hastalara yapılır. Kronik hastalıkların büyük bir kısmında özellikle de ileri yaştaki bireyler palyatif bakıma diğer bireylere oranla çok daha fazla ihtiyaç duyar. Palyatif bakım hizmetleri hastane ortamında, evde, birinci basamak sağlık kuruluşlarında veya yaşlı bakım evlerinde gerçekleştirilebilir. Özellikle hastanın yatağa bağımlı olması, ağız yoluyla besin gereksinimini karşılayamadığından enteral veya parenteral yolla besleniyor olması, ciddi ağrı sorununun bulunması, yaşlılığa bağlı düşme ve inkontinans (idrar tutamama) sorunlarının bulunması, dirençli yatak yaralarının gelişmiş olması gibi pek çok durum, palyatif bakıma kabul edilmede öncelikli durumlar arasında yer alır. Palyatif bakım servisimize 2015 Mayıs ayında hasta kabulü başladı. Günümüze kadar toplam bin 684 hastaya ev sahipliği yaptık. Genel durumu sıkıntılı olan hastaları rahatlatacak, yaşam kalitesini en yüksek düzeyde tutacak tedavi ile hastamızın yanında olmak ve ev konforunda bir hizmet sunmak asıl amacımızdır. Palyatif bakım hastaları Kovid-19 pandemi sürecinden de en çok etkilenen hasta grubundandır. Hastalarımızın bakıma muhtaç olması aile bireylerine de daha fazla sorumluluk yüklemektedir. Hastalarımızı korumanın ilk yolu yine aşıdan geçmektedir hem kendi sağlığımız hem de bakıma ihtiyacı olan bu hastalarımız için aşılarımızı olalım” dedi.

Palyatif Bakım Servisi Sorumlu Hekimi Fatih Ak ise “Palyatif bakım, ciddi bir hastalıkla yaşamak durumunda olan hastalar için semptomların azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması ve stresin minimuma indirilmesi gibi amaçlarla uygulanan özelleştirilmiş tıbbi bakımdır. Bakım süreci genel olarak hastalığın ilerleyişine değil, hastanın ihtiyaçlarına uygun olarak planlanır ve hastanın tedavi sürecine uyumluluğunu artırır. Tedavi sürecindeki hastalarımızla birebir ilgilenerek kendi yakınımız hissini vermeye çalışmaktayız. Zor ve meşakkatli bir süreç olan palyatif bakım sürecinde sadece hastaya değil aynı zamanda hasta yakınına da psikolojik destek sunmaktayız. Palyatif Bakım Günü nedeniyle hem palyatif bakım hizmetlerinin farkındalığı arttırmak, hem de sunmuş olduğumuz palyatif bakım hizmetimizden vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla böyle bir organizasyon planladık. Hastamızın yüzündeki tebessüm bizi de çok mutlu etti. Hastalarımızın yaşam kalitesinin artması tek temennimizdir" diye konuştu.