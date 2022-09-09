Palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü

Samsun’dan denize açılan balıkçılar tarafından yakalanan istavrit, mezgit, barbun, palamut ve hamsi Türkiye’nin çeşitli illerine gönderiliyor. Balıkçı tezgahlarında yerini alan iri palamutların tanesi 70 liradan alıcı buluyor.

Samsun 19 Mayıs Dereköy Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Şevket Keşkekçi, deniz suyunun soğumasıyla önümüzdeki günlerde balık fiyatlarının düşeceğini söyledi. Keşkekçi, "Yeni sezona başladık. Umduğumuz gibi gidiyor. Balık çeşitleri bol, istavrit, mezgit, barbun, palamut, hamsi bol miktarda gözüküyor. Vatandaşlar bu sene bol miktarda balık yiyecekler. 20 gün sonra havalar istenen dereceye gelecek, deniz suyu soğudukça balık fiyatları ucuzlayacak" dedi.

Dereköy Su Ürünleri Kooperatifi’ne bağlı 178 tane balıkçı teknesinin olduğunu belirten Keşkekçi, "Türkiye’nin 81 vilayetine Samsun’dan balık gönderebiliyoruz. Sadece balıkçılarımızın ÖTV’siz mazotla bir sıkıntıları var. Şu anda mazotu 21-22-23 lira gibi ÖTV’siz alıyoruz. Piyasa ölçeklerinde ÖTV’siz mazotun 15 liraya inmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızdan balıkçılara bir daha destek vermesini rica ediyoruz" diye konuştu.

Balıkçı tezgahlarında yerini alan iri palamutlar tanesi 70 liradan alıcı buluyor. 19 Mayıs’ta balıkçı dükkanında satış yapan Emirhan Çakmak, “Bu sene balık bol. Palamuda talep çok. Büyük palamutlarımız da çıktı. Vatandaşlar doya doya palamut yiyecek” şeklinde konuştu.