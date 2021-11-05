Özdemir: “TEKNOFEST 2022’ye en iyi şekilde hazırlanacağız”

TEKNOFEST 2021 kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması’nda mansiyon birinciliğine layık görülen Hüma Takımı üyesi Serdar Akyol, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret ettiler.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in makamında gerçekleşen ziyarette TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen Ulaşımda Yapay Zeka Yarışmasında mansiyon birinciliğine layık görülen Hüma Takımı üyesi Serdar Akyol, Başkan Özdemir’e TEKNOFEST, yarışma kategorileri, başvuru şartları ve benzer konularda bilgiler aktardı.

Yazılım Mühendisi Serdar Akyol kendisinin Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olduğunu belirterek, “Bu yıl TEKNOFEST Samsun’da bu Samsun için önemli bir fırsat. Çocuklarımızın en iyi şekilde hazırlanması için elimden geleni yapmaya hazırım” dedi.

"TEKNOFEST önemli bir fırsat"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Akyol’a başarılarının devamını dileyerek, “Sizlerin tecrübelerinizden faydalanarak TEKNOFEST 2022 için en iyi şekilde hazırlanacağız. TEKNOFEST 2022 Samsun, Havza ve bölgemiz için önemli bir fırsat. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Yazılım Mühendisi Serdar Akyol’a semaver hediye etti.

Akyol’a ziyarette Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile Havza Milli Eğitim Şube Müdürü Turan Demir eşlik etti.