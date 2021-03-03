Özdemir: “Samsun-Vezirköprü karayolu Havza geçişi halkın can ve mal güvenliği acısından önemli”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, özellikle Samsun-Vezirköprü karayolu Havza geçişinde bulunan kavşak ve yol geçişlerinin halkın can ve mal güvenliği acısından önem arz ettiğini söyledi.

Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret etti. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in makamında gerçekleşen ziyarette Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov’a Bölge Müdür Yardımcısı Emine Balaban ve Yapım Başmühendisi Ceyhun Kır eşlik etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Rifat Silov’a Karayolları Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki yollarla ilgili taleplerini ileterek talepler üzerinde görüş alışverişinde bulundular. Bakan Özdemir, “Özellikle Samsun-Vezirköprü karayolu Havza geçişinde bulunan kavşak ve yol geçişleri halkımızın can ve mal güvenliği acısından önem arz etmekte. Bu noktalarda yapılacak çalışmalar ile yol daha güvenli hale gelecektir” dedi.

Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ise talepleri değerlendireceklerini ifade etti.