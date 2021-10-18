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Özdemir: “Onun güzel ahlakı ve nasihatleriyle yaşantımıza yön vermeliyiz”

Havza Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

SAMSUN 18.10.2021, 10:17
Özdemir: “Onun güzel ahlakı ve nasihatleriyle yaşantımıza yön vermeliyiz”

Havza Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Havza Belediyesi Halkla İlişkiler ekipleri tarafından Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdür Zeki Kurt koordinesinde Kevser Camisi önünde Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara yatsı namazının ardından kandil simidi dağıtımı gerçekleştirildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Kandiller, sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz yegane zaman dilimleri. İki cihan Peygamberi Hz. Muhammed’in dünyaya teşriflerini kutlarken onun yaşantısının ve ahlakının örnek alınması ve ülkemizin birlik ve beraberliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde mübarek gecelerin bir fırsat olarak görülmesi gerekiyor. Onun insanlığın huzuru ve mutluluğu için yaptığı çağrının hayatımıza rehberlik etmesini sağlamalı, güzel ahlakı ve yol gösterici nasihatleriyle yaşantımıza yön vermeliyiz” dedi.

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