Özdemir: “Önümüzdeki 3 yılda Havza’da işsizlik kalmayacak”

AK Parti Havza İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 87. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Havza Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yaptıkları ve hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi vererek, “Havza’da kapalı yüzme havuzumuzun temeli kısa sürede atılacak. İnşallah kısa süre sonra kapalı sebze pazarımız için çalışmalarımıza başlayacağız. Havza OSB, Karadeniz’in en büyük OSB’si olma yönünde emin adımlarla ilerliyor. İnşallah önümüzdeki 3 yılda Havza’da işsizlik diye bir sorun kalmayacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından partiye yeni katılan üyelere rozetleri takıldı.