Özdemir: “Havza’da 1327 aday sınava girecek”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçede 1327 adayın ‘KPSS Ortaöğretim Sınavı’na gireceğini belirterek, gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Havza Belediyesi tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Havza Sınav Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklama ile hafta sonu düzenlenecek KPSS Ortaöğretim Sınavı için bir dizi tedbir alındı.

Havza Belediyesi tarafından Pazar günü yapılacak olan KPSS Ortaöğretim Sınavı öncesi Zabıta Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından araç ve personel görevlendirmesi yapıldı. Ayrıca tedbirler kapsamında ilçe merkezinde Öğrenci Danışma Merkezi açılacak. Öte yandan sınav binaları etrafında bulunan inşaatlarda sınav süresince çalışmaların durdurulması ile ilgili inşaat sahiplerine bilgilendirme yapıldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise ilçede 1327 adayın sınava gireceğini belirterek, “Adaylarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda sınav olmaları adına gerekli çalışmalarımız tamamlandı. Havza Belediyesi olarak sınav öncesi ve sırasında adaylara yardımcı olmak adına çeşitli tedbirler alındı. Sınav günü ilçe merkezinde adayların sınava geç kalma durumlarının önüne geçmek adına araçlarımız hazır bekletilecek. Ayrıca zabıta memurlarımız dışarıdan sınav için gelecek adaylarımıza yardımcı olacak. Yine ilçe merkezimizde Öğrenci Danışma Merkezimiz hizmette olacak. Tüm adaylarımıza başarılar dilerim” dedi.