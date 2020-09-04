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Özdemir: "Devletimizin her kurumu üzerine düşeni fazlasıyla yapmakta”

HAVZA BELEDİYE BAŞKANI SEBAHATTİN ÖZDEMİR; “ DEVLETİMİZİN HER KURUMU ÜZERİNE DÜŞENİ FAZLASIYLA YAPMAKTA”

SAMSUN 04.09.2020, 15:22
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Özdemir: "Devletimizin her kurumu üzerine düşeni fazlasıyla yapmakta”

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganı ile ülke genelinde yapılan denetimi çalışmalarına katıldı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Devletimizin her kurumu üzerine düşeni fazlası ile yapmakta” dedi.

İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda maske ve sosyal mesafe konusuna dikkat çekmek amacı ile yapılan denetimlerde Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve beraberindekiler kafeler, çay ocakları ve esnafları ziyaret ederek korona virüs, maske kullanımı, sosyal mesafe ve uyulması gereken tedbirler hakkında vatandaşlara bilgiler vererek uyarılarda bulundular.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, “Bizlerin tedbir kararı alması önemli ama asıl önemli olan vatandaşlarımızın alına tedbir kararlarına uymaları. Alınan tüm tedbirler sizler için. Unutmayalım korona virüs tedbirlerden daha güçlü değil" diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, “Belediye olarak halkımızın sağlığı için gece gündüz çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Bu iş sadece bizlerin çalışması ile bitmez. Halkımızda alından tedbir kararlarına uymalı. Yeni normal dediğimiz süreci bir çok kişi yanlış anladı ve tedbirleri elden bıraktı. Bunun önüne geçmek yine bizim elimizde. Bizler her ne kadar tedbir kararı alsak ve çalışsak ta halkımız tedbirlere uymadığı sürece hastalık yayılmaya devam eder. Sizlerden çok şey istenmiyor maskenizi takın ve sosyal mesafeye dikkat edin. Diğer konularda devletimizin her kurumu üzerine düşeni fazlası ile yapmakta zaten" şeklinde konuştu.

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