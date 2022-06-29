Özdemir: “Çalıştaylar önemli”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Yapılan değişiklik ve yeni uygulamaların en doğru şekilde halka yansıtılması için bu tür çalıştaylar önemli” dedi.

Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Havza Belediyesinde İmar Planlama, Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm ve Yapı Denetimi Şubelerinde yürütülmekte olan iş ve işlemler ile bazı kanun maddeleri hakkında teknik çalıştay düzenledi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in başkanlığında düzenlenen çalıştayda katılımcılar tarafından Havza Belediyesi yetkililerinde Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İmar Planlama, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm ve Yapı Denetimi Şubelerinde yürütülmekte olan iş ve işlemler ile 3194 sayılı İmar Kanunu, Sıfır Atık, İmar Barışı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile bu kanunda yapılan yeni düzenleme ve uygulamalarla ilgili karşılıklı görüş alışverişi ile bilgilendirme yapıldı.

Çalışatayın açılış konuşmasını yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir bu tür çalışmaların vatandaşa sunulan hizmetlerin daha kaliteli ve hızlı ulaşması adına önemli olduğunu belirterek, “Belediye olarak yapılan yeni düzenlemeler konusunda vatandaş ile direkt çalışan kurumuz. Yapılan değişiklik ve yeni uygulamaların en doğru şekilde halka yansıtılması için bu tür çalıştaylar önemli. Yapılan bu çalışma ile hem personelimiz kendilerini geliştirirken uygulamada yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilmiş oluyor” diye konuştu.

Havza Belediyesi Meclis Salonunda yapılan çalıştaya Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcıları Sedat Kurnaz, Tevrat Kısbet, Yapı Denetiminden Sorumlu Şube Müdürü Murat Çebi, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Oktay Dündar, İmar Planı Şube Müdürü Ahmet Ender Değirmenci ile müdürlüğün ilgili personeli, Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt, Zabıta Müdürü Erhan Demir ve ilgili birim amirleri katıldı.