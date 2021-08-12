Özdemir: “2023 hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza olarak 2023 hedeflerine ulaşmak için çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza’da ziyaret ederek bir dizi ziyaret ve incelemeler gerçekleştirdi. Milletvekili Orhan Kırcalı’nın programı Havza Öğretmenevi’nde düzenlenen program ile başladı. Buradaki programda Orhan Kırcalı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri ve belediye meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Havza olarak 2023 hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz” dedi.

Milletvekili Orhan Kırcalı, “Biz güçlü bir ülkeyiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere güçlü Türkiye için çalışmaktayız” diye konuştu.

Kırcalı, Özdemir ve beraberindekiler daha sonra Havza Buğday Pazarı’nı ziyaret ederek burada esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Havza Buğday Pazarı Derneği Başkanı Sencer Gedik’in eşlik ettiği ziyarette Kırcalı, Havza’nın tarımsal anlamda bölgede söz sahibi bir ilçe olduğunu ifade etti.

Kırcalı, Özdemir ve beraberindekiler Havza programı kapsamında kırsal mahalleleri ziyaret ettiler.